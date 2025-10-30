AICM: ¿cómo van las operaciones aéreas tras el banco de niebla?

Este jueves, el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México (AICM) reportó que sus itinerarios de despegues y aterrizajes se verían afectados por la mañana debido a la presencia de un banco de niebla.

A través de su cuenta de X, el aeropuerto capitalino sugirió a sus usuarios que tienen programado un viaje este día consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México informó que la niebla se registra sobre Circuito Interior y Sonora, en colonia Peñón de los Baños, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde se ubica la terminal aérea capitalina.

Al respecto, Volaris indicó que debido a este fenómeno climatológico se registran afectaciones en algunos vuelos de su red, por lo que pidió a los viajeros revisar el estatus de su vuelo.

Pocas horas más tarde, a las 08:14, tiempo del centro de México, el aeropuerto anunció que se normalizaron las operaciones de despegues y aterrizajes luego de la presencia de niebla en la zona aeroportuaria.

Informó que se mantiene la coordinación con las aerolíneas para que los vuelos programados se lleven a cabo con las medidas de seguridad necesarias.

El aeropuerto capitalino pidió a los pasajeros continuar al pendiente del estatus de los vuelos con las aerolíneas y anticipar su llegada a las instalaciones.

