En días pasados, productores de maíz de distintos estados de México, entre ellos Jalisco, Colima y Michoacán, realizaron bloqueos carreteros, su mayoría en nuestra entidad, para exigir al gobierno un aumento en el precio de la tonelada del grano. Ante esta exigencia, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán , insistió en la necesidad de garantizar que el próximo ejercicio fiscal tenga la posibilidad de protegerlos.

La diputada señaló que es necesario que el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al periodo 2026 garantice un apoyo a los productores nacionales, pues " sin apoyo no hay desarrollo ".

López Rabadán sostuvo que se debe proteger a los productores nacionales de maíz, e hizo un llamado a incorporar mecanismos que den certidumbre al mercado agrícola y permitan responder con oportunidad ante contingencias de precios.

“ Así que hoy, [...] convoco a mis compañeras y a mis compañeros de las comisiones de dictamen para que se garanticen en esta Cámara de Diputados los apoyos necesarios para los productores nacionales, para esta discusión presupuestal ”, declaró ante medios de comunicación.

El acuerdo logrado por el Gobierno de México

El pasado miércoles 29 de octubre, los productores de maíz liberaron las carreteras por la mañana después de que llegaron a un acuerdo con el gobierno federal a través del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán .

Se dio a conocer que la Federación y los gobiernos estatales apoyarían a más de 90 mil campesinos del Bajío con un incentivo de 950 pesos por tonelada de grano, y que se crearía un nuevo Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, con el que se buscará dar certidumbre al precio y venta del cultivo más importante del país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el apoyo se entregará de manera directa y sin intermediarios, y subrayó que el objetivo de su Administración es fortalecer a los pequeños productores y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria, particularmente en el caso del maíz, que es considerado un cultivo estratégico para el país.

Por su parte, el titular de la Sader detalló que el acuerdo alcanzado beneficiará a productores de hasta 20 hectáreas, que representan entre el 96 y 98 % de los agricultores del Bajío. En total, se respaldará la producción de 1 millón 400 mil toneladas de maíz, con un límite de 200 toneladas por productor.

