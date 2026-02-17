Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 17 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 17 de febrero prevé que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 21%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 22 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 5

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

