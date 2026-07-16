Advierten que 'diarrea explosiva' podría llegar a México; estos son los síntomas

Una variante altamente contagiosa de norovirus, conocida popularmente como "diarrea explosiva", ha encendido las alertas sanitarias tras provocar un aumento de casos en varios países. Especialistas advierten que, debido a la movilidad internacional y la facilidad con la que se transmite este virus, no se descarta su eventual llegada a México. Conoce cuáles son los síntomas, cómo se propaga y qué medidas pueden ayudar a prevenir el contagio.

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El Gobierno de México recientemente emitió un comunicado oficial de la Dirección General de Epidemiología y el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), una alerta de viaje debido a un brote masivo de ciclosporiasis en Estados Unidos que causa esta "diarrea explosiva". El parásito responsable es la Cyclospora cayetanensis, que ya registra más de mil 600 casos confirmados en 34 estados del país vecino.

Especialistas e infectólogos mexicanos advierten que es muy probable que el brote llegue o afecte a México debido al flujo vacacional de verano, sobre todo considerando las altas temperaturas y la humedad presente en la temporada de lluvias actual.

Si bien cualquier persona puede infectarse, la probabilidad de adquirir la infección es mayores en quienes viven o viajan a zonas tropicales y subtropicales.

Síntomas de la diarrea explosiva

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente entre dos días y más de dos semanas después de consumir agua o alimentos contaminados (como vegetales de hoja verde o frutas frescas), y se caracterizan por:

Diarrea acuosa y abundante : evacuaciones líquidas de aparición súbita, frecuentes y expulsadas con mucha fuerza (explosiva).

: evacuaciones líquidas de aparición súbita, frecuentes y expulsadas con mucha fuerza (explosiva). Cólicos abdominales : dolores o calambres fuertes en el vientre

: dolores o calambres fuertes en el vientre Aumento de gases : hinchazón, ruidos intestinales y flatulencias constantes.

: hinchazón, ruidos intestinales y flatulencias constantes. Perdida de apetito y peso : disminución drástica de las ganas de comer.

: disminución drástica de las ganas de comer. Nauseas y fatiga : sensación de asco que a veces llega al vómito, acompañada de un cansancio extremo.

: sensación de asco que a veces llega al vómito, acompañada de un cansancio extremo. Fiebre de baja intensidad: en algunos casos se presenta calentura o dolores musculares

También existe el caso en el que algunas personas no presentan síntomas, aunque pueden estar infectadas. Es importante señalar que las personas puede infectarse más de una vez.

¿Cómo evitar enfermarte de diarrea explosiva?

A diferencia de otros virus, este parásito no se contagia directamente de persona a persona. Se adquiere por consumir agua de riego contaminada o alimentos sin lavar. La Secretaría de Salud de México recomienda:

Evitar comer alimentos crudos en puestos callejeros.

Lavar y desinfectar minuciosamente frutas y verduras antes de comerlas.

Consumir estrictamente agua embotellada, hervida o tratada.

Si has viajado recientemente o comienzas con estos síntomas, es fundamental acudir al médico, ya que esta infección puede durar desde semanas hasta más de un mes si no se trata con los antibióticos específicos.

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KR