La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje para las personas que planeen desplazarse a Estados Unidos ante un brote multiestatal de ciclosporiasis que ha dejado al menos mil 645 casos confirmados en 34 estados del país vecino.

A través de un comunicado de vigilancia epidemiológica, las autoridades mexicanas clasificaron el riesgo como de nivel medio y recomendaron a los viajeros extremar las medidas de higiene, especialmente en el consumo de alimentos y agua, debido a que aún no se ha identificado con certeza la fuente de contagio.

¿Qué es la ciclosporiasis y qué regiones de Estados Unidos son las más afectadas?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite principalmente mediante el consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal.

Según la advertencia , las personas infectadas eliminan el parásito a través de las heces , lo que puede favorecer la contaminación de productos alimenticios y fuentes de agua.

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Las autoridades sanitarias señalaron que el actual brote afecta de manera especial a cuatro estados del medio oeste de Estados Unidos: Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental , donde se han registrado más de 400 casos.

Aunque cualquier persona puede contraer la enfermedad, la Secretaría de Salud mexicana advirtió que el riesgo es mayor para quienes viven o viajan a regiones tropicales y subtropicales.

Además, recordó que una persona puede infectarse más de una vez y que algunos casos pueden ser asintomáticos.

Entre los síntomas más frecuentes destacan la diarrea, la pérdida de apetito, los cólicos abdominales, el aumento de gases, las náuseas y la fatiga . En algunos pacientes también pueden presentarse vómitos, fiebre y síntomas respiratorios.

Los signos de la enfermedad suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito.

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¿Qué medidas preventivas recomiendan para evitar enfermar de "diarrea explosiva"?

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron a los viajeros lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o gel antibacterial, consumir únicamente agua embotellada, hervida o tratada, y evitar alimentos crudos o poco cocidos, especialmente ensaladas y productos frescos que pudieran haber sido lavados con agua contaminada.

También sugirieron privilegiar establecimientos formales de comida y reducir el consumo en puestos callejeros.

La dependencia pidió además vigilar el estado de salud hasta dos semanas después del viaje y buscar atención médica inmediata en caso de presentar diarrea prolongada o acuosa, informando el antecedente de viaje a EU.

El aviso ocurre en plena temporada vacacional de verano, cuando aumenta el flujo de personas entre México y Estados Unidos.

JM