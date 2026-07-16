Venta de autos eléctricos en México logra récord histórico en 2026

De acuerdo con datos de la Electro Movilidad Asociación (EMA), las ventas de vehículos eléctricos, híbridos enchufables y eléctricos de rango extendido alcanzaron un máximo histórico durante el primer semestre del año, al sumar 53 mil 430 unidades comercializadas. Esta cifra representa un incremento de 22% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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En el segmento de los vehículos totalmente eléctricos se vendieron 22 mil 236 unidades entre enero y junio, lo que significó un crecimiento anual de 14%. Por su parte, los híbridos enchufables registraron la mayor participación, con 31 mil 063 unidades vendidas, un avance de 29% frente a las 24 mil 081 comercializadas en el primer semestre de 2025.

En tanto, los vehículos eléctricos de rango extendido alcanzaron ventas por 131 unidades, cifra que representa un aumento de 40% respecto al mismo periodo del año pasado .

Con base en el Barómetro de Electromovilidad de México de la EMA, las conexiones de recarga públicas y privadas también registraron un crecimiento récord al cerrar junio en 60 mil 934 posiciones, un aumento combinado de 55% frente a las 39 mil 257 registradas al cierre del primer semestre de 2025.

Crece red de carga de autos eléctricos en el país

Para Eugenio Grandio, presidente de EMA, México ya cuenta con consumidores interesados, empresas que invierten y una infraestructura en crecimiento.

"El siguiente paso es generar las condiciones que permitan que el país lidere el crecimiento de estas tecnologías, fortalecer la manufactura nacional y preparar al sector para los cambios que ya están transformando a la industria automotriz mundial", afirmó.

La red de recarga pública ya suma cuatro mil 655 conexiones a junio, un incremento de 45% respecto de las tres mil 212 que había al cierre del primer semestre de 2025.

En el caso de los cargadores ubicados en sitios privados, que incluyen viviendas, agencias automotrices y espacios de acceso restringido, el número ya es de 56 mil 279, un aumento de 56% respecto las existentes en junio del año pasado.

Destacan resiliencia mercado automotriz mexicano

EMA destacó que el sector de electromovilidad ha detonado más de 30 mil empleos, un número que considera a conductores de autos eléctricos de transporte por aplicación, empresas de instalación de cargadores, fabricantes y distribuidores.

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"Aun en un entorno geopolítico complejo, el mercado mexicano demuestra resiliencia y los consumidores continúan eligiendo los vehículos de nuevas tecnologías como la opción relevante al renovar su vehículo", destacó Grandio.

La preferencia de los consumidores mexicanos por vehículos con nuevas tecnologías coincide con las tendencias observadas en otros mercados. Canadá ha ratificado su interés en que 75% de los automóviles vendidos en 2035 sean eléctricos, mientras que Brasil ya alcanza una penetración de vehículos eléctricos de 10% aproximadamente.

KR