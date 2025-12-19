En el kilómetro 15 del Ejido Morelos, en Matamoros, Tamaulipas, una mujer de 90 años de edad en estado de abandono fue localizada por el Sistema DIF. La adulta mayor se encontraba a la adulta mayor sentada en su silla de ruedas y sin zapatos. Equipos de emergencia acudieron al lugar para trasladarla a un hospital. El abandono de adultos mayores es considerado un delito en México. A continuación, te explicamos cómo se sanciona y en qué consiste el castigo.

¿Qué dice el Código Penal sobre el abandono de adultos mayores?

El delito de abandono de adultos mayores puede castigarse en México con hasta cinco años de prisión. Específicamente en Tamaulipas —lugar donde fue encontrada la adulta mayor en Tamaulipas—, el Código penal establece, en su artículo 363, que a la persona que cometa este delito se le impondrá una sanción de uno a cuatro años de prisión, siempre que no resulte daño alguno.

En caso de que se produzca algún daño, la sanción será de uno a cinco años de prisión.

De acuerdo a información del Consejo Nacional de Población, en el país viven 17 millones 121 mil 580 personas de 60 años o más, lo que equivale al 12.8 % de la población total.

Por otro lado, según la coordinadora del Seminario Universitaria Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la UNAM, Verónica Montes de Oca Zavala, al menos el 16 % de adultos mayores están en una situación de abandono.

Te puede interesar: Quién es Nilda Perales y cuánto tiempo estuvo perdida

¿Quién es la mujer abandonada en Tamaulipas?

El procurador del sistema DIF Matamoros, Héctor Hugo Gutiérrez, informó que afortunadamente la abuelita recobró la conciencia y dijo llamarse Nilda Perales Ramos, originaria de Laredo, Texas.

Se dio a conocer que la mujer tiene 90 años de edad y que fue reportada como desaparecida en Texas desde hace cinco meses, por lo que se lanzó una ficha de búsqueda. Nilda contaba con un reporte de no localización desde hace cinco meses en Estados Unidos y que se logró establecer contacto con autoridades y familiares en Texas.

El pasado 3 de julio, por medio de Instagram de la cuenta @rsolloa bajo el nombre de Rebecca Solloa se solicitaba el apoyo para la localización a la adulta mayor.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS