Al manifestar que "ojalá pague", la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague los 51 mil millones de pesos que tienen en adeudos fiscales sus empresas.

A pregunta expresa en la conferencia matutina de este viernes, la jefa del Ejecutivo federal evitó opinar sobre la visita del empresario a la cena navideña que encabezó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington DC.

Sheinbaum se enfocó en que es importante que la población mexicana conozca que los adeudos fiscales de las empresas de Grupo Salinas datan desde 2008.

Señaló que conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales, el Grupo Salinas podrán solicitar ajustes a la baja de hasta 39%, dependiendo del esquema y orden de pago que elijan.

"Hay que ver qué es lo que contesta el Grupo. De lo otro ya no voy a opinar, la verdad, no, no creo que valga la pena", agregó la Mandataria.

"Yo creo que la gente lo que tiene que conocer es que son adeudos que vienen desde el 2008, que hay resoluciones judiciales que hoy se llegó a la última instancia, y es importante porque ha sido un tema público que por parte del SAT se diga públicamente, pues qué es lo que viene y a qué tiene derecho y la verdad, ojalá pague", dijo.

El pago de impuestos

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el litigio por adeudos fiscales de empresas de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en enero de 2026 se emitirá el requerimiento formal de pago por un monto de 51 mil millones de pesos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Te puede interesar: Estados que tendrán temperaturas de 0 a -10 grados HOY viernes

Durante la conferencia matutina de este viernes, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló el recorrido jurídico del caso, que se remonta a determinaciones realizadas por la autoridad fiscal entre 2013 y 2018, cuando se resolvió que diversas empresas habían aplicado de manera improcedente pérdidas fiscales para el pago del Impuesto sobre la Renta correspondientes a los ejercicios 2008-2013.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV