El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha confirmado un cambio drástico en el clima de la República Mexicana para este fin de semana, marcando el fin de una etapa verdaderamente sofocante para millones de ciudadanos.

Tras varias semanas de un ambiente sumamente caluroso y seco, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que mantenía el temido "domo de calor" sobre el territorio nacional, ha comenzado a debilitarse de manera significativa durante las últimas horas.

Esto significa que, a partir de este sábado 2 de mayo de 2026, una gran parte del país experimentará un alivio térmico muy esperado, respondiendo al fin a la constante pregunta de la población sobre cuándo cedería este clima extremo que ha roto récords.

¿Dónde termina la onda de calor hoy exactamente?

De acuerdo con el reporte meteorológico oficial, las altas temperaturas ceden finalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala , donde el ambiente será mucho más fresco y agradable.

El gran responsable de este refrescante cambio es el frente frío 48, el cual ingresó por la frontera norte de México impulsado por una potente masa de aire polar que hará descender los termómetros de forma paulatina a lo largo del día.

¿Qué estados seguirán sufriendo el calor extremo este fin de semana?

Lamentablemente, el alivio no será parejo para todos los mexicanos. El calor extremo continuará castigando a diversas regiones del occidente, sur y sureste, afectando directamente a nuestro estado de Jalisco, específicamente en sus zonas centro, sur y suroeste, donde el sol seguirá implacable .

Además de nuestra entidad, estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Durango seguirán registrando temperaturas sofocantes que podrían superar fácilmente los 45 °C, encendiendo las alertas de las autoridades de Protección Civil, especialmente en el noroeste guerrerense.

Tips rápidos para enfrentar el clima contrastante de este fin de semana:

• Mantente hidratado constantemente con agua natural, especialmente si resides en las zonas donde la onda de calor sigue activa.

• Evita la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas para prevenir golpes de calor.

• Si vives en el norte o centro del país, prepara un suéter ligero y un paraguas, ya que el choque térmico traerá vientos fuertes y precipitaciones inesperadas.

Lluvias, vientos y heladas: El otro extremo del pronóstico nacional

Mientras unos sufren por los intensos rayos del sol, el choque de la masa de aire frío con el calor acumulado generará una fuerte inestabilidad atmosférica, provocando lluvias intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Incluso, en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, el termómetro podría desplomarse drásticamente hasta los -10 °C con heladas matutinas, demostrando una vez más la increíble y desafiante diversidad climática que enfrenta México en un solo día de mayo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA