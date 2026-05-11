La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “se acabó la violencia contra las mujeres” y llamó a erradicar el machismo, el clasismo y la discriminación durante la entrega de Pensiones Mujeres Bienestar en Ciudad Obregón, Sonora, en el marco del Día de las Madres.

“Hubo un tiempo en que se creyó que era lícito golpear a una mujer. Eso no, se acabó la violencia contra las mujeres. Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales, pero nunca más queremos ser menos”, afirmó.

La Mandataria sostuvo que la transformación del país implica combatir el racismo, el clasismo y el machismo, prácticas que -dijo- aún persisten en algunos sectores de la sociedad. Recordó expresiones que históricamente limitaron a las mujeres, como “calladita te ves más bonita”, y reivindicó su derecho a participar, trabajar y decidir sobre su vida.

“Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”, expresó ante beneficiarias del programa social.

Sheinbaum destacó que las mujeres pueden aspirar a cualquier espacio, incluida la Presidencia de la República, y reiteró que su llegada al cargo representa el avance de todas las mexicanas. “Cuando llegué a la Presidencia dije: ‘llegamos todas’”, señaló.

También reivindicó el papel histórico de las mujeres en la construcción del país y criticó que durante años sólo se enseñara la historia de los héroes nacionales, sin reconocer a figuras como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez o Gertrudis Bocanegra.

En materia de cuidados, explicó que la Pensión Mujeres Bienestar busca reconocer el trabajo históricamente invisibilizado de millones de mujeres dedicadas al cuidado de sus familias. Añadió que su gobierno proyecta construir mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para apoyar a madres trabajadoras.

La Presidenta también cuestionó los prejuicios hacia las mujeres adultas mayores y defendió el envejecimiento como motivo de orgullo. “Tengo 63 años y lo digo con orgullo”, comentó.

Durante el acto, Sheinbaum criticó además las expresiones de racismo y clasismo que, afirmó, aún prevalecen en México. Señaló que todavía hay personas que consideran superiores a los conquistadores españoles frente a los pueblos originarios y calificó a Hernán Cortés como “un asesino”.

Asimismo, rechazó las críticas contra los Programas del Bienestar y sostuvo que estos reconocen el aporte histórico de adultos mayores y mujeres cuidadoras.

Finalmente, recordó las críticas que recibió cuando el actor Ricardo Inclán la llamó “ama de casa” tras asumir la Presidencia. “¿Por qué se burlan de una ama de casa? A mucho orgullo soy ama de casa, soy mamá, soy abuela”, declaró.

El Universal

Persiste inseguridad

Amnistía Internacional (AI) informó que en México al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2011, de las cuales 21 eran mujeres. Además, recordó que más del 90% de los colectivos de búsqueda de desaparecidos está integrado y encabezado por mujeres.

En el contexto de la XIV Marcha por la Dignidad de las Madres Buscadoras, realizada ayer, AI pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades “garantizar la seguridad de las madres y personas que realizan labores de búsqueda”.

La organización señaló que, ante la falta de respuestas efectivas del Estado, madres, esposas, hermanas e hijas han asumido la búsqueda de familiares desaparecidos en cárceles, calles, fosas y zonas controladas por el crimen organizado.

“Al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2011, de ellas 21 son mujeres”, denunció Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México.

La ONG exhortó al Estado a adoptar medidas integrales de protección y reconocer a las buscadoras como defensoras de derechos humanos. También pidió aceptar apoyo internacional ante la crisis de 133 mil 601 personas desaparecidas y no localizadas.

AI destacó que el respaldo del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada podría fortalecer la búsqueda, la identificación forense y las investigaciones.

EFE

CT