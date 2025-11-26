Los alumnos de educación básica en México tendrán un nuevo descanso muy pronto, más allá del puente por la Revolución Mexicana que ocurrió hace apenas unos días. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 28 de noviembre de 2025 no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria. ¿Por qué?

Si bien el ciclo escolar 2025-2026 inició hace poco más de dos meses tras las vacaciones de verano y ya han ocurrido un par de puentes, los alumnos tendrán día libre el 28 de noviembre debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE). Esta es una jornada que no corresponde a un asueto oficial, como lo fueron ya el 16 de septiembre y el 17 de noviembre (la fecha oficial del 20 cambió al lunes previo), sino a una reunión académica dentro de las escuelas en la que los docentes se organizan y revisan temas relacionados con sus estudiantes y el desarrollo del ciclo escolar.

ESPECIAL / SEP

¿Qué es el CTE y cada cuándo hay?

El CTE es una actividad que se lleva a cabo una vez al mes, el último viernes, y tiene como objetivo mejorar las prácticas educativas, revisar los avances de los planes de estudio y generar acuerdos entre los profesores de cada escuela. Por ello, los alumnos descansan, mientras que los maestros cumplen con esta obligación laboral.

La suspensión del 28 de noviembre se une con los días sábado 29 y domingo 30, formando así un fin de semana largo para los alumnos. Esta pausa puede aprovecharse para convivir en actividades recreativas, realizar viajes cortos o simplemente descansar antes de retomar las clases el lunes 1 de diciembre, el último del periodo antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Es importante aclarar que este día no es un puente oficial, sino una suspensión de labores derivada del calendario escolar de la SEP. Sin embargo, es una oportunidad para que los alumnos disfruten de un respiro dentro del tercer mes completo del ciclo escolar.

En resumen, noviembre de 2025 contará con dos fechas en las que los estudiantes no asistirán a la escuela: el lunes 17 de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, y el viernes 28, por el Consejo Técnico Escolar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

