Sábado, 11 de Julio 2026

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Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes en 9 alcaldías de CDMX: LISTA completa

Para la tarde-noche de este sábado prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo

Por: SUN .

Autoridades recomendaron cargar con un paraguas o impermeable en caso de salir a la calle. ESPECIAL/PEXELS

Autoridades recomendaron cargar con un paraguas o impermeable en caso de salir a la calle. ESPECIAL/PEXELS

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado en nueve alcaldías de la Ciudad de México.

     

¿Cuáles alcaldías de CDMX están en Alerta Amarilla HOY, 11 de julio?

Las demarcaciones con alerta son las siguientes, según la SGIRPC:

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza

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De acuerdo con autoridades, se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo.

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades ante posibles inundaciones?

El periodo de afectación está previsto entre las 14:45 y las 22:00 horas, por lo que Protección Civil recomendó portar paraguas o impermeable, evitar tirar basura o grasas al drenaje y mantener limpias las coladeras para reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

     

Asimismo, pidió evitar transitar por calles inundadas o con encharcamientos, conducir con extrema precaución debido a la posible presencia de ramas, árboles u objetos arrastrados por la lluvia, y alejarse de muros, árboles, postes, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que presenten riesgo de caer.

JM
 

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