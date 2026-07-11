El interno de la celda 12 del Centro de Observación y Clasificación (COC) del penal de Atlacholoaya, el exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, hizo su primera bravata porque no le llevaron fruta, pero la regla en esa penitenciaría de mediana seguridad es que la fruta se sirve únicamente a quienes llevan dieta, especialmente por alguna enfermedad.

Tras su rabieta de esta mañana, le llevaron trozos de melón y algunos de sus compañeros infirieron que pagó por ese privilegio, puesto que en esa zona sólo se obtienen esos beneficios mediante el pago económico.

Rodríguez llegó al penal la noche del martes pasado luego de su aprehensión en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México , acusado de los delitos de violencia familiar y vicaria: la primera por golpear a su esposa María Felicia Jiménez Lavie, y la segunda porque lo hizo frente a su hija menor de edad.

Luego de la audiencia de formulación y la medida de prisión preventiva justificada que le dictó la jueza especializada de control, Consuelo Adriana Carrera Ortiz, el exfuncionario federal fue ingresado al área denominada "Sujeto de protección a funcionarios".

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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) está solo en la celda y viste el uniforme del penal, en color beige, y tenis lisos, sin ninguna línea o franja de color.

Ni familiares, ni amigos: cero visitas para Víctor Rodríguez Padilla

Hasta ahora no ha tenido visitas de familiares o amigos, de acuerdo con fuentes extraoficiales, incluso nadie lo acompañó en la audiencia de Formulación e Imputación el miércoles pasado. La juez Carrera Ortiz preguntó en dos ocasiones si en la sala dos había familiares del acusado y nadie respondió.

"¿Hay algún familiar del señor Víctor Rodríguez Padilla en la sala?, ¿hay alguien que lo acompañe?", gritó y no obtuvo respuesta.

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La búsqueda de un familiar entre la sala, explicó la juez, fue porque el exdirector de Pemex dijo que estaba en tratamiento medicado por un tumor maligno en la próstata.

"Señor Víctor, voy a ordenar enviar el oficio correspondiente al director del Centro de Reinserción Social para que de manera inmediata le brinden la atención médica y me deberán informar en el término de 24 horas contadas a partir del oficio que quiere esta fundadora", dijo la juez.

"Yo tomo…" intentó detallar Víctor Rodríguez y la juez lo atajó.

"No puedo ordenar en este oficio que le suministren estos medicamentos, porque yo no soy médico; sin embargo, un médico con el que usted se entreviste podrá determinar si es pertinente que usted pueda tomar estos medicamentos que sí son necesarios para usted", le dio.

Justo en ese penal se han registrado varios episodios de inconformidad de personal privado de la libertad por falta de medicamentos.

JM