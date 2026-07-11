Un dolor punzante en la parte superior derecha del abdomen puede arruinar tu día en segundos. Hoy, entender por qué duele la vesícula es vital, ya que los malos hábitos alimenticios están disparando estas urgencias médicas en todo el mundo, poniendo en riesgo tu bienestar digestivo.

Este pequeño órgano en forma de pera, ubicado estratégicamente justo debajo del hígado, cumple una función vital en el cuerpo humano. Su trabajo principal es almacenar y concentrar la bilis, un líquido esencial para la digestión.

Cuando consumimos alimentos, especialmente aquellos ricos en grasas, la vesícula se contrae vigorosamente para liberar esta sustancia hacia el intestino delgado. Sin embargo, este proceso natural puede verse interrumpido bruscamente.

El dolor agudo surge cuando algo obstruye el flujo normal de los líquidos digestivos, generando una presión interna insoportable. Esta delicada condición requiere atención inmediata por parte de especialistas en gastroenterología.

El papel de los cálculos biliares en el dolor

La causa más frecuente de este malestar agudo es la presencia de cálculos biliares. Estas son pequeñas piedras sólidas formadas por la acumulación excesiva de colesterol o bilirrubina en el órgano.

Muchas personas albergan estas formaciones durante años sin experimentar ningún síntoma evidente. El verdadero problema médico comienza cuando una de estas piedras decide moverse de su lugar de origen.

Si un cálculo queda atrapado en el conducto cístico, bloquea completamente la salida de la bilis hacia los intestinos. Es en este preciso momento cuando el paciente experimenta el temido y doloroso cólico biliar .

Este dolor suele aparecer de forma repentina, frecuentemente después de una comida copiosa, y puede irradiarse hacia la espalda o el hombro derecho, confundiendo a quien lo padece y generando gran ansiedad.

Colecistitis: cuando la inflamación agrava el cuadro

Si la obstrucción persiste por varias horas sin resolverse, el cuadro clínico evoluciona hacia una condición médica conocida como colecistitis. Se trata de una inflamación aguda y potencialmente peligrosa de la pared vesicular .

Durante este proceso inflamatorio, el dolor deja de ser intermitente para convertirse en una molestia constante, severa y debilitante. El abdomen del paciente se vuelve extremadamente sensible al más mínimo tacto o movimiento.

Además del dolor intenso, la inflamación suele venir acompañada de otros síntomas de alerta que no deben ignorarse. Las náuseas constantes, los vómitos y la fiebre son señales claras de que la situación empeora rápidamente .

En estos casos, la intervención médica no puede postergarse bajo ninguna circunstancia, ya que una vesícula severamente inflamada corre el riesgo de perforarse, provocando una infección generalizada en la cavidad abdominal.

Diagnóstico preciso y opciones de tratamiento

Para confirmar el origen exacto del dolor, los médicos recurren a herramientas de imagenología. La ecografía abdominal es el método más rápido y efectivo para detectar anomalías y confirmar la presencia de cálculos.

Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento varía significativamente según la gravedad del episodio. En casos leves, se pueden administrar analgésicos potentes y recomendar un cambio estricto en la dieta diaria .

No obstante, cuando los episodios son recurrentes o existe inflamación aguda, la cirugía para extirpar el órgano suele ser la solución definitiva, permitiendo al paciente recuperar su calidad de vida.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA