El trámite del acta de nacimiento en México dio un paso hacia la digitalización como parte del proceso de modernización de los servicios públicos, ahora, la ciudadanía puede obtener una copia certificada de este documento oficial en línea, sin necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas del Registro Civil, siempre y cuando cumpla con un nuevo requisito indispensable para acceder a la plataforma gubernamental.

Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso a uno de los documentos más solicitados, al disminuir tiempos de espera, traslados y costos asociados al trámite. Cabe destacar que la copia certificada del acta de nacimiento en formato digital cuenta con plena validez legal ante autoridades municipales, estatales y federales.

Requisitos y pasos para tramitar el acta de nacimiento digital

El nuevo requisito para tramitar el acta de nacimiento digital es contar con una cuenta activa en Llave MX, el sistema de identidad digital del Gobierno de México. Esta herramienta permite a los usuarios realizar diversos trámites en línea de manera segura, al validar su identidad mediante datos personales, correo electrónico o número de teléfono celular.

Para tramitar en línea la copia certificada del acta de nacimiento, es necesario ingresar al portal oficial www.miregistrocivil.gob.mx y seleccionar la opción “Actas digitales”.

El proceso requiere contar con la Llave MX, así como con la CURP o, en su caso, con los datos completos del acta de nacimiento de la persona interesada, como nombre, fecha y lugar de nacimiento.

Una vez que se dispone de la cuenta Llave MX, el usuario debe iniciar sesión en la Plataforma Digital del Registro Civil utilizando el correo electrónico o número de teléfono celular asociado a la cuenta, además de la contraseña correspondiente.

Al acceder al sistema, se debe elegir la opción “Tramita una copia de tu acta”, seleccionar “Acta de nacimiento” en el menú y confirmar la información del solicitante.

Posteriormente, se realiza el pago de derechos, cuyo monto depende de la entidad federativa que emite el documento, los precios pueden ir desde poco más de 50 pesos en algunas entidades hasta montos superiores a los 200 pesos en otros estados. El pago puede efectuarse de forma electrónica o mediante un formato para cubrirlo en instituciones autorizadas.

Una vez confirmado el pago, el sistema indicará el tiempo estimado de validación. Concluido ese periodo, la copia certificada del acta de nacimiento estará disponible para su descarga en formato digital.

YC