CURP Biométrica: ¿Cómo pueden tramitarla los adultos mayores?

La CURP Biométrica ya ha sido puesta en marcha de forma progresiva en el país, a pesar de que la CURP tradicional continúa vigente, el nueva modelo será obligatorio para toda la población mexicana a partir de finales del mes de febrero de 2026, conforme a lo estipulado en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que es importante que todos la tramiten.

Las personas de la tercera edad ya pueden obtenerla. Dado a que el trámite se está realizando por etapas, han surgido dudas en cuanto a quiénes pueden expedirla, cuáles son los requisitos y si se requiere para acceder a los apoyos sociales dirigidos a los adultos mayores.

¿Cómo pueden tramitar la CURP biométrica los adultos mayores?

De acuerdo con lo establecido por el Registro Nacional de Población (Renapo), los adultos mayores cuentan con dos vías principales para integrar sus datos biométricos al sistema nacional.

La primera es mediante transferencia de datos. Esto aplica cuando la persona ya proporcionó información biométrica a otra autoridad federal o estatal, por ejemplo, durante trámites de identificación previos.

En estos casos, los datos pueden transferirse al Renapo siempre que el titular otorgue su autorización expresa, de acuerdo con los lineamientos de protección de datos personales.

La segunda opción es la asistencia presencial. Los adultos mayores pueden acudir directamente a módulos autorizados del Registro Civil o a módulos CURP específicos en su entidad para realizar la captura de huellas, fotografía, firma y otros datos biométricos. Este procedimiento es gratuito y no requiere intermediarios.

Es importante aclarar que, según información oficial de la Secretaría de Gobernación, la CURP biométrica no sustituye de inmediato otros documentos ni es, por ahora, un requisito obligatorio para tramitar la tarjeta del INAPAM, aunque se prevé que en el futuro facilite la validación de identidad en programas sociales.

Documentos requeridos para tramitar la CURP

Para realizar el trámite, los adultos mayores deben presentar:

CURP certificada, la cual contiene la leyenda de verificación con el Registro Civil

Identificación oficial vigente (entre las aceptadas se encuentran la credencial del INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional y credenciales institucionales del IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Bienestar)

El acta de nacimiento actualizada solo es obligatoria para personas de 0 a 18 años, por lo que no se solicita a adultos mayores

Pasos para realizar el trámite

Primero, se puede agendar una cita en el módulo CURP correspondiente, especialmente en la Ciudad de México Acudir al módulo más cercano con los documentos requeridos. En el lugar se capturan los datos biométricos Una vez concluido el proceso, el comprobante de inscripción al Registro Nacional de Población se envía al correo electrónico del solicitante

En la Ciudad de México, actualmente el trámite se realiza en el módulo de RENAPO ubicado en Calle de Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Para ser atendido es necesario agendar una cita a través del portal oficial del Gobierno federal y seleccionar la opción "Registro de Datos Biométricos para la CURP".

Según con Renapo y con lineamientos publicados por la Secretaría de Gobernación, este proceso busca hacer más seguro y confiable el sistema de identificación en México, sin afectar los derechos ni el acceso a servicios de los adultos mayores.

