Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Cancún para este domingo 5 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Martes 7 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 8 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

