Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Cancún para este domingo 5 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Martes 7 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Miércoles 8 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá