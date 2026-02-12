Jueves, 12 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Vacunación contra el sarampión: Estos son los centros que amplían su horario en CDMX

Las autoridades habilitaron 21 puntos estratégicos que brindan servicio de lunes a domingo, de 9:00 a 23:00 horas

Por: El Informador

La Central de Abasto contará con vacunación nocturna para atender a trabajadores y visitantes. SUN/ V. Rosas

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vacuna contra el sarampión, el Gobierno de la Ciudad de México reforzó su estrategia de inmunización con sedes que operan en horario extendido en distintos puntos de la capital, la medida busca atender a personas de 10 a 49 años que, por sus actividades laborales o escolares, no pueden acudir en turnos convencionales.

En coordinación con la Secretaría de Salud capitalina y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las autoridades habilitaron 21 puntos estratégicos que brindan servicio de lunes a domingo, de 9:00 a 23:00 horas, en estos espacios se aplica la vacuna conforme al esquema nacional vigente.

Entre las sedes con horario ampliado se encuentran:

  • Palacio de Bellas Artes
  • Ángel de la Independencia
  • Módulo Central de Emergencias
  • Parque La Postal
  • Parque de la Bombilla
  • Jardín Hidalgo
  • Mercado Verde
  • Parque de los Venados
  • Basílica de Guadalupe
  • Alameda Norte
  • Mercado Rosa Torres
  • Jardín Hidalgo
  • Deportivo Carmen Serdán
  • Exterior del Mercado Río Blanco
  • Kiosco San Felipe de Jesús
  • Deportivo Hermanos Galeana
  • Cablebús estación Vasco de Quiroga

Además, la Central de Abasto contará con vacunación nocturna para atender a trabajadores y visitantes. 
Los módulos estarán ubicados en Muro 1 (zona Canal de Churubusco – Frutas y Legumbres) y Muro 5 (Eje 5 Sur – Subasta), con servicio de 20:00 a 7:00 horas hasta el 14 de febrero, según la programación oficial.

La campaña también contempla la instalación de módulos en estaciones del Metro con alta afluencia, donde la aplicación se realiza sin cita previa, las autoridades señalaron que estos puntos pueden variar conforme a la logística diaria.

De manera complementaria, la capital dispone de 263 puntos fijos y 158 semifijos distribuidos en las 16 alcaldías, como parte del Programa de Vacunación Universal coordinado por la Secretaría de Salud federal.

CORTESÍA/ Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México. 
