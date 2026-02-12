Vacunación contra el sarampión: Estos son los centros que amplían su horario en CDMX

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vacuna contra el sarampión, el Gobierno de la Ciudad de México reforzó su estrategia de inmunización con sedes que operan en horario extendido en distintos puntos de la capital, la medida busca atender a personas de 10 a 49 años que, por sus actividades laborales o escolares, no pueden acudir en turnos convencionales.

En coordinación con la Secretaría de Salud capitalina y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las autoridades habilitaron 21 puntos estratégicos que brindan servicio de lunes a domingo, de 9:00 a 23:00 horas, en estos espacios se aplica la vacuna conforme al esquema nacional vigente.

Entre las sedes con horario ampliado se encuentran:

Palacio de Bellas Artes

Ángel de la Independencia

Módulo Central de Emergencias

Parque La Postal

Parque de la Bombilla

Jardín Hidalgo

Mercado Verde

Parque de los Venados

Basílica de Guadalupe

Alameda Norte

Mercado Rosa Torres

Jardín Hidalgo

Deportivo Carmen Serdán

Exterior del Mercado Río Blanco

Kiosco San Felipe de Jesús

Deportivo Hermanos Galeana

Cablebús estación Vasco de Quiroga

Además, la Central de Abasto contará con vacunación nocturna para atender a trabajadores y visitantes.

Los módulos estarán ubicados en Muro 1 (zona Canal de Churubusco – Frutas y Legumbres) y Muro 5 (Eje 5 Sur – Subasta), con servicio de 20:00 a 7:00 horas hasta el 14 de febrero, según la programación oficial.

La campaña también contempla la instalación de módulos en estaciones del Metro con alta afluencia, donde la aplicación se realiza sin cita previa, las autoridades señalaron que estos puntos pueden variar conforme a la logística diaria.

De manera complementaria, la capital dispone de 263 puntos fijos y 158 semifijos distribuidos en las 16 alcaldías, como parte del Programa de Vacunación Universal coordinado por la Secretaría de Salud federal.

CORTESÍA/ Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

