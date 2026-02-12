Ebrard afirma que México busca mantener y perfeccionar el T-MEC

Ante las recientes tensiones por el futuro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el Gobierno federal busca concretar la continuidad del acuerdo internacional, además de impulsar medidas que permitan perfeccionar condiciones comerciales específicas.

Durante la habitual conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada en Palacio Nacional, Ebrard destacó que la revisión del tratado ya se está “caminando” de manera conjunta con los otros dos socios norteamericanos.

“Tenemos claro que nuestro mandato es que continúe el tratado, que se perfeccione (…). En conclusión, ya estamos caminando hacia la revisión del tratado”, aseguró el funcionario.

El titular mexicano de Economía explicó que en la reunión en Washington la semana pasada con autoridades estadounidenses trataron los "puntos prioritarios" para México a la hora de revisar el T-MEC, entre los que citó el arancel al acero y el aluminio impuesto por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su regreso a la Casa Blanca.

"Es un arancel disfuncional en términos económicos y muy costoso", aseguró.

Asimismo, Ebrard recordó que las reuniones del Gobierno mexicano con distintos actores económicos nacionales por mandato de Claudia Sheinbaum, es algo que "no se había hecho antes".

El funcionario subrayó que en todos los encuentros "no tenemos ningún caso que se haya planteado por parte de empresas mexicanas o sectores en México que no se ratifique el tratado", por lo que "todo el mundo" está a favor de su revisión.

En el contexto de la revisión del tratado, prevista para este año, recientemente México y Estados Unidos anunciaron el primer plan de acción para coordinar políticas comerciales sobre minerales críticos , que son vitales para la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos.

La revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá está prevista que concluya a mediados de este año.

