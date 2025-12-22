¿Qué días no operan los módulos del INE en temporada decembrina?

Para quienes planean utilizar las vacaciones decembrinas para actualizar su credencial para votar o tramitarla por primera vez, es importante tomar en cuenta que la atención en los módulos del INE no será regular durante estas fechas festivas, por lo que conviene revisar previamente los días y horarios disponibles.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que los más de 800 Módulos de Atención Ciudadana del país modificarán su operación habitual, ya que habrá suspensiones temporales y horarios especiales con motivo de la Navidad y el Año Nuevo.

De igual manera, el INE informó que la agenda de citas en línea ya se encuentra habilitada, pero solo permite seleccionar fechas y horarios en los que se brindará atención al público durante este periodo.

¿Qué días estarán cerrados los módulos del INE?

Este lunes 22 de diciembre, el INE informó que los módulos de atención en todo el país estarán cerrados los días 24 y 25 de diciembre.

Además, la semana del 29 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026 serán las vacaciones oficiales de todos los trabajadores de dichos módulos, por lo que tampoco habrá servicio esos días.

Así, el servicio para la atención de temas relacionados con la credencial para votar se reanudará el 26 de diciembre y luego a partir del 5 de enero del 2026.

El INE también hizo un llamado a los ciudadanos a que acudan a su cita programada el día y la hora que la solicitaron , con el fin de "utilizar toda la capacidad del servicio que se tiene en los Módulos de Atención Ciudadana".

En los más de 800 módulos del INE, se puede obtener por primera vez la credencial para votar y realizar trámites como actualizar el domicilio, reponer la mica en caso de robo o extravío, corregir errores en el nombre de la persona y renovación por pérdida de vigencia.

Además, recordó que para realizar estos trámites se deberán presentar tres documentos en original, sin tachaduras, ni enmendaduras: acta de nacimiento, identificación con fotografía vigente y comprobante de domicilio (con fecha de expedición no mayor a 3 meses).

