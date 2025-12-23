La Fuerza Civil de Nuevo León detuvo a Mario Alberto "N", alias "El Betito", sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la captura se realizó la noche del domingo, en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, al sur de Monterrey, donde un vehículo tipo pick-up con personas armadas se encontraba en el estacionamiento de un comercio; también se detuvo a otros presuntos delincuentes que viajaban con "El Betito".

Los detenidos fueron identificados como Mario Alberto "N" de 43 años, Raúl "N" de 45 y Kevin Alberto "N" de 19 años.

"Al ser identificados, los tres tripulantes a bordo de la camioneta pick-up salieron del estacionamiento del comercio, buscando huir por la avenida Lázaro Cárdenas, logrando ser interceptados a la altura del cruce con la avenida Alfonso Reyes", detalló la dependencia estatal en un comunicado.

Tras inspeccionar a los detenidos y revisar la camioneta en donde circulaban, las autoridades aseguraron un arma larga, un arma corta, dos cargadores, siete cartuchos útiles, 44 bolsas con droga cristal, una báscula digital, así como dinero en efectivo.

AO



