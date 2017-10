Zavala buscará la Presidencia con pocos recursos

Margarita Zavala, aspirante a candidata independiente a la Presidencia de la República, señaló que buscará ganar con pocos recursos para transformar al país.

“Si quieren un mejor futuro, acompáñenme. Cambiemos juntos y juntos lograremos el México que merecemos” pic.twitter.com/R2W9BzrwMx — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 12 de octubre de 2017

En su cuenta de Twitter, la ex panista pide el apoyo de la ciudadanía para encabezar el "movimiento de mexicanos libres" en el primer video publicado en su cuenta de Twitter como aspirante.

En la grabación se ven imágenes de gobiernos priistas a los que acusa de vergonzosos.

"Si quieren un mejor futuro, acompáñenme, cambiemos juntos y juntos lograremos el México que merecemos", sentenció la ex primera dama.

Margarita Zavala agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido por parte de sus simpatizantes.

Expresó que su decisión de registrarse como independiente obedece a "un no rotundo a una forma vieja y caduca de hacer política; un no rotundo a la simulación, al doble discurso y a la mentira; es un no rotundo a la idea de que los políticos son los dueños de los partidos... es un sí al país valiente que está dispuesto a salir adelante con sus propias manos".