Zavala asegura que está lista para enfrentar a candidato del PRI

La aspirante a candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, se dijo preparada para estar en la boleta por la Presidencia de la República en el 2018, pero sobre todo, para contender con cualquiera de los candidatos que el PRI defina.

"Yo estoy preparada para estar en la boleta con quien quiera, y respecto del PRI, con quien decidan o decida el que va a decidir, me da igual si es Meade; yo estoy preparada para cualquiera", afirmó.

Al presentar su nuevo libro "Es la hora de México", la ex panista señaló que ante las inconsistencias en la aplicación que creó el Instituto Nacional Electoral (INE) para la recolección de firmas, no cuenta con un número exacto de las rúbricas que hasta ahora lleva registradas para obtener la candidatura presidencial.

"Cuando resolvamos estas inconsistencias e inconvenientes que son suficientes, entonces daré la información de cómo vamos", indicó. Al cuestionarle, sobre si a casi un mes de haber renunciado al PAN, no se ha arrepentido, Zavala respondió: "no, en lo absoluto", pues por el contrario, dijo sentirse emocionada de estar en "manos de los ciudadanos", porque se "quitó una carga", dado que le dio libertad.

Yo estoy preparada para estar en la boleta con quien quiera, y respecto del PRI, con quien decidan o decida el que va a decidir, me da igual si es Meade; yo estoy preparada para cualquiera

Durante su participación, el comunicador y analista político, Leonardo Curzio, sostuvo que en el libro "Es la hora de México", el lector se va encontrar con la propuesta de lo que es la economía humana, la cual permite dijo, una mejor distribución de la riqueza, en donde el ciudadano esté incluido.

"Nos hace falta que repartamos de otra manera el pastel, si queremos efectivamente darle un horizonte a millones de mexicanos que ven que la justicia social no se da imperativamente por una ley, pero tampoco fiscalmente vemos que esto mejora. Pagamos más impuestos que nunca y al momento de repartir, vemos que la distribución sigue igual", expresó.

El también articulista de EL UNIVERSAL añadió que lo anterior es producto de un arreglo político económico que durante años ha dado estabilidad política al país, pero actualmente ha dejado de ser viable, "no es posible reproducir un modelo en el cual tienes una distribución del ingreso como tal, y un ineficientísimo gasto público que no sólo no reduce la desigualdad, sino que permite a muchos empresarios vivir del dinero público", refirió.