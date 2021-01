‘Youtuber’ mexicano busca diputación federal por Morena

Este martes el popular comunicador Paul Velázquez informó a través de su cuenta de Twitter su registro como aspirante a diputado federal en los próximos comicios electorales y lo hace con la bandera de Morena.

En su publicación, Velázquez comparte una serie de imágenes en donde se le ve posando con el acta de registro, así como un acercamiento al documento y una captura de pantalla del mensaje en el que comparte a través de WhatsApp su incursión como aspirante a una diputación plurinominal. En su canal de YouTube transmitió además el proceso de registro.

"Soy Paul Velázquez de la Capital del Mundo. Hoy martes 12 de enero de 2021 a las 10:00 am (CDMX) me registré para diputado federal PLURI por Morena. Circunscripción 1 (Recuerda, PLURI no va a boleta de votos).

Si bien es cierto que soy incómodo para la 4T también dicen que tienen puertas abiertas a ciudadanos. Anoche una amiga de muchos ovarios me convenció y me hizo ver, que si se han registrado corruptos y delincuentes, ¿por qué no intentarlo?

No tengo padrino político ni dinero para comprar la candidatura pero veremos si llegamos a la encuesta o hasta qué filtro. #HoyEsUnBuenDía Paul Velázquez #Ni1+", se lee en dicho texto.

Velázquez forma parte del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación y en diciembre de 2019 fue víctima de un ataque directo que lo dejó herido, aun así, la polémica lo alcanzó cuando fue acusado de hacer apología del delito en sus declaraciones en marzo pasado, cuando “deseó” a la reportera Isabel González que recibiera un balazo:

“Se atrevió a decirme falso pirata y yo la verdad de todo corazón también le deseo que reciba un balazo y si queda viva, platicamos el tema del parche", declaró entonces el bloguero.

Pese a que el anuncio de su registro tomó a algunos por sorpresa, desde el pasado mes de diciembre, la imagen de sus redes sociales ya adelantaba sus planes para este 2021 en el ámbito político.