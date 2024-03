Xóchitl Gálvez urge transición energética de Pemex

A 86 años de la expropiación petrolera, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz advirtió que Pemex debe comenzar la transición energética y seguir el camino de la modernización que han emprendido las empresas petroleras de todo el mundo.

"No podemos quedarnos a vivir de la gloria de Pemex", dijo durante su visita a un parque eólico de la Península de Yucatán.

En diálogo con jóvenes estudiantes y emprendedores al que asistió el candidato del PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Yucatán, Renán Berrera, la abanderada presidencial de la coalición opositora afirmó que el futuro está en las energías renovables, por más que el gobierno insista en apostarle a la refinación de petróleo.

"El mundo no se va a esperar a ver si México quiere o no quiere entrar a la transición energética. Más nos vale que nos subamos a este tren", afirmó.

"Aunque nos diga el presidente que hasta dentro de 30 años, yo sí los visualizo en menos de cinco, con una gran cantidad de coches eléctricos", puntualizó la candidata.

Dijo que Yucatán puede ser el primer estado de la república con energía 100 por ciento sustentable, porque "tiene una maravilla, cuando es de día hay sol y cuando es de noche tiene viento; podría ser el primer estado de la República con energía 100 por ciento sustentable, no digo que todos los estados del país, pero Yucatán tiene todo, la Península tiene todo para convertirse en el primer estado sustentable".

Xóchitl Gálvez destacó algunas de sus propuestas como la instalación de 10 mil electrolineras, dar cinco millones de créditos para celdas solares, así como regresar las subastas de energía eólica y solar.

La aspirante presidencial dijo que la mejor soberanía de una nación es no depender de los combustibles fósiles.

"No hay mejor soberanía que no depender de los combustibles fósiles, depender del viento, de la energía solar, pero también me queda claro que tenemos que hacer una transición justa, no podemos decir de la noche a la mañana que los combustibles fósiles ya no se van a usar, eso es falso, porque el petróleo es algo muy valioso".

Reiteró que su propuesta es modernizar Pemex, pero no privatizarlo.

MF