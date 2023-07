La senadora Xóchitl Gálvez presentó dos denuncias contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por violencia política en razón de género y por violación a los artículos 134 y 41 de la Constitución. Esto derivado de los dichos que el Mandatario ha emitido en su contra durante los últimos días.

Las medidas que interpuso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) también van dirigidas al coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y otros funcionarios a su cargo.

El pasado 4 de julio, la aspirante a la candidatura presidencial del frente opositor aseguró que denunciaría a López Obrador porque utilizó recursos públicos para denostarla.

“Para descalificarme usó la cuenta oficial de la Presidencia. De ese tamaño es el miedo del Presidente a una mujer que anda en bicicleta, que no trae escoltas. Él sí trae escoltas, él sí trae camioneta blindada, él sí vive en un palacio”, comentó Gálvez en ese entonces.

Ayer, la legisladora indicó a través de sus redes sociales que el titular del Ejecutivo federal ha hablado de ella consecutivamente en los últimos siete días.

De acuerdo con el INE, la violencia política en razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones que se dirigen a una persona en razón de su género, y que tienen un impacto diferenciado ante los demás, afectando a los señalados de forma desproporcionada, al menoscabar o anular sus derechos político-electorales incluso en el ejercicio de un cargo público.

“El que me puso aquí fue él”: Xóchitl Gálvez a AMLO

Xóchitl Gálvez, senadora con licencia y aspirante del Frente Amplio por México, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que deje de echarle la culpa a la oligarquía, a Salinas o a Fox. “El que me puso aquí fue él”, comentó en Torreón, durante un discurso frente a mujeres.

Lo anterior hace referencia al hecho de que se le han cerrado las puertas de Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica y también a que el Presidente la menciona constantemente en sus conferencias. “La verdad es que me tuvo miedo”, comentó por no haberle dado el espacio.

Gálvez considera que el Presidente siente que tiene el campo libre en cuanto a su sucesión, “pero ese campo libre se acabó”, mencionó.

Xóchitl Gálvez opinó que el país tiene un Presidente autoritario que lleva siete días atacándola, pero aseguró que no le faltará al respeto, pero tampoco se dejará ni le tiene miedo. “Cada vez que me haga algo, se lo voy a devolver con humor”.

La aspirante estuvo en Torreón, donde se reunió con militantes del Partido Acción Nacional (PAN), dio una conferencia llamada “Derecho de réplica” y tuvo un encuentro con mujeres.

Durante sus charlas, mencionó que es una mujer que lucha, que sabe administrar los recursos, que ha aprendido que la vida se resuelve con trabajo y que es, además, el amor imposible del Presidente. “A ver si Beatriz no se pone celosa. Soy su amor imposible, soy su crush”, comentó.

En cuanto a haber vivido en Lomas de Chapultepec, contó que llegó allí para que su madre viera que los sueños se pueden hacer realidad. “Llegué a Las Lomas porque mi papá se burlaba de que vendiendo gelatinas sería imposible llegar a Las Lomas. Lo que nunca imaginó es que me convertiría en ingeniera y empresaria”. En relación a los demás contendientes, aseguró que se sumará a ellos si ella no resulta ganadora.

La senadora con licencia, Xóchitl Gálvez, se reunió con mujeres en el Norte del país para presentar sus propuestas rumbo a la candidatura del Frente Amplio por México. ESPECIAL

PAN, PRI y PRD blindarán su plataforma

El Frente Amplio por México presentará en las próximas horas su plataforma para registrar firmas y simpatías hacia los aspirantes a la candidatura presidencial.

Además de contar con varios controles para evitar la intromisión de Morena y otros partidos ajenos a la coalición “Va por México”, estará blindada contra ciberataques.

En entrevista, Claudia Castello, integrante del comité organizador, explicó que la plataforma cuenta con un “backup” (respaldo), un sistema que realiza copias de seguridad de los datos en tiempo real, con el objetivo de poder recuperarlos en caso de pérdida, errores o ataques externos que comprometan dicha información.

“Quienes conocen muy bien de tecnología de este tipo saben que debe haber un respaldo del mismo, es decir, no vamos sólo a trabajar con una plataforma, sino que vamos a tener una plataforma de redundancia o de soporte precisamente para que no se caiga un sistema y quedemos desprotegidos”, puntualizó.

La empresa contratada, cuyo nombre podría permanecer resguardado por pertenecer a la industria de seguridad, tendrá su servidor fuera del país, lo que también reducirá el riesgo de ataques externos. “Estamos siendo muy cuidadosos en este tema de la ciberseguridad, para empezar, te digo que todo el sistema no está en México, está fuera del país por obvias razones”, indicó.

Previo al lanzamiento oficial, la empresa se encuentra haciendo “pruebas de estrés informático”, es decir, simulaciones de recolección excesiva de datos, para garantizar que la página no se caiga en caso de que haya sobre demanda en la solicitud de registros.

“Además de estas pruebas, se hacen otras de ataques para que garanticemos que la plataforma esté funcionando todo el tiempo al 100% y que no sea vulnerable tecnológicamente”, detalló.

Castello Rebollar afirmó que el comité organizador está seguro de que la plataforma, que servirá como padrón para la realización de las elecciones primarias el 3 de septiembre, no sufrirá contratiempo alguno: “Estamos tranquilos porque se está trabajando en ese sentido para que todo sea perfecto”, insistió.

Además del tema de ciberseguridad, el sistema contará con tecnología para evitar registros duplicados, verificar que las credenciales de elector que suban los ciudadanos estén vigentes, así como cotejar que los perfiles de quienes den su “simpatía” no sean militantes de partidos políticos ajenos a la coalición.

“Se van a pedir tus datos, se te van a pedir fotos vivas, pero además, efectivamente, se va a verificar que tú no pertenezcas a ninguno de los partidos antagonistas al Frente para poder tener la seguridad de que quienes estén participando simpaticen con este movimiento”, detalló.

“Corcholatas” son independientes a diferencia de Gálvez: Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las “corcholatas” presidenciales son “independientes” a diferencia de Xóchitl Gálvez, quien será pelele, títere y empleada impuesta por la oligarquía.

“Deben tener la tranquilidad quienes simpatizan con la transformación de México de que los sustitutos son muy buenos, gente con cercanía al pueblo, preparados, honestos e independientes. Eso es muy importante”, declaró.

“La señora Xóchitl Gálvez es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, Roberto Hernández. Entonces, entran así, atados de pies y manos”, expresó.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo advirtió que si la senadora Xóchitl Gálvez no avanza en las preferencias, la oposición se enfocará en resaltar la violencia que se registra en el país.

Insistió en que el proceso de selección del candidato de la oposición a la Presidencia es pura faramalla, porque los de arriba ya decidieron.

Aseguró que no le preocupa seguir adelante, porque la transformación continuará y el pueblo vencerá a la oligarquía, y la democracia vencerá a la oligarquía.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado reiteradas veces a Xóchitl Gálvez en las mañaneras. EL UNIVERSAL

Tribunal Electoral da vía libre a giras de Morena

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del INE por el cual validó que las “corcholatas” de Morena, PT y Partido Verde pueden continuar realizando eventos y recorridos públicos de cara al proceso electoral de 2024.

El proyecto, que se discutió en una sesión no presencial, fue aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora y Felipe de la Mata.

A pesar de que durante la discusión se propuso que el INE estableciera lineamientos concretos para la fiscalización de los recursos utilizados en dichos eventos, la propuesta no fue aprobada.

Plan Ángel no invade privacidad: Ebrard

El aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia, Marcelo Ebrard, sostuvo que el Plan Ángel, que forma parte de su propuesta de seguridad, no invade la privacidad de la población.

La propuesta presentada el lunes contiene puntos como reconocimiento facial, reconocimiento morfológico y cámaras inteligentes en elementos de la Guardia Nacional. “Entonces no se pretende invadir tu privacidad. Para empezar, todo esto es en la esfera pública, número uno. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Poder actuar más rápido.

Solicitaré que bajen anuncios: Sheinbaum

Luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las “corcholatas” no contratar publicidad en espectaculares, Claudia Sheinbaum dijo que han sido colocados por personas que la han apoyado, pero pedirá que se bajen.

“Tiene razón (el Presidente), yo voy a hacer un llamado para que se bajen los espectaculares, en nuestro caso son muchos los compañeros en los estados que nos quieren ayudar y han subido espectaculares, pero vamos a hacer un llamado para que se bajen”, prometió.

La derecha es un accidente: Augusto

Adán Augusto López dijo que la capital del país seguirá siendo parte fundamental del movimiento que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador y al referirse a las alcaldías que gobierna el PAN, afirmó que la derecha es un accidente en la Ciudad de México.

En el Monumento a la Madre, en la Ciudad de México, y en medio de una intensa tormenta, el ex secretario de Gobernación expresó: “Aquí se los digo y se los prometo, la derecha sólo ha sido un accidente en esta hermosa ciudad”.

Dante no descarta ser candidato

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, señaló que "sólo sería candidato a la Presidencia como última instancia", rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Delgado aseguró que "Marcelo Ebrard no será candidato" del partido naranja, por lo que no están en espera de definiciones del ex canciller. Por lo pronto, MC todavía no define quién será su candidato presidencial para los próximos comicios.

