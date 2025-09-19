Autoridades del sector Salud confirmaron en Calkini, Campeche,23 casos del virus Coxsackie, el cual puede poner en riesgo a decenas de niños. Ante esto autoridades escolares y del sector salud determinaron cerrar los planteles educativos del municipio de Calkiní, ubicado al norte de Campeche, para evitar más brotes y contener el virus. La Alerta sanitaria por lo pronto fue únicamente en dicho municipio.Al notar algún síntoma como fiebre, malestar y dolor de garganta, es necesario llevar de inmediato al pequeño a revisión y no auto medicarlo, así como notificar de la situación en los lugares donde asiste el pequeño para que se tomen medidas preventivas.La enfermedad de manos, pies y boca, causada por el virus de coxsackie, afecta sobre todo a menores de 5 años de edad, provocándoles llagas dolorosas en la boca y sarpullido.El pico máximo de contagio se presenta a los dos años de edad y se transmite en lugares donde la convivencia es muy cercana, como en las guarderías. El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias.El contagio se presenta en los primeros tres días de contacto y después aparecen los síntomas. Los brotes del padecimiento tienden a ocurrir durante el verano y a principios del otoño.El tratamiento consiste en: EE