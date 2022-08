Viral: "Si yo quiero soy mujer": Hombre se sube a vagón rosa y así le reclamaron (VIDEO)

Comentarios divididos ha generado un video que comenzó a circular en redes y que pronto se viralizó luego de que se le ve a un hombre sentado en un asiento de la zona rosa del metro de la Ciudad de México, el cual, como se sabe, son exclusivos para las mujeres, y buscan evitar el acoso sexual.

En el video que fue inicialmente compartido en Twitter se puede ver al hombre joven acompañado por un niño y una mujer, quien se presenta como la madre de familia.

“Es mi marido. Respeta. Respeta una familia. No tienes ni pu… idea de lo que eso. […] ¿Por qué no respetas eso?”, le reclama la mujer luego de que la joven que se encuentra grabando confrontara al hombre que hace caso omiso.

“Señora, esta es la zona rosa. […] Tenga en cuenta que son los asientos reservados para las mujeres”, responde la mujer a los insultos, y denota su sorpresa por la reacción de la señora.

“¿Y qué te va a pasar? ¿Quién te gritó? ¿Qué te hizo? ¿Venías sentada ahí? ¿Entonces?”, vuelve a recriminar la mujer de manera agresiva a la joven que intentaba explicarle que por civilidad todos tenemos que respetar las normas y dar el ejemplo.

“Soy licenciada y no me vas a venir a enseñar nada, mi educación está en defender a mi familia, y la muchacha va a defender a su familia. ¿Qué civilidad? Te la metes por el… Vienes molestándonos. […] ¿Por qué nos grabas? Eso es acoso... […] Eres una naca, india”, retoma gritado la madre de familia.

Asimismo, en el video se puede ver cómo mientras las dos mujeres discuten, el hombre que se encontraba sentado y por el cual comienza el altercado, se burla constantemente y finalmente termina interrumpiendo a la joven diciendo que “hay una cosa que se llama derecho a la libre expresión, y uno es libre de escoger el género que quiera ser. Si yo quiero voy a ser mujer. En este momento soy mujer, soy mujer”, insiste burlón.

“A ti no te educaron con valores como a nosotros, […] qué civilidad, qué es eso, deja de venir molestando”, agrega la madre de familia.

Finalmente, en el clip que dura a penas poco más de 2 minutos, se escucha que la mujer sigue abogando para que su marido y su hijo no se abandonaran sus asientos, mientras que otra voz femenina le dice “no vale la pena”. “Qué chingaos, qué nivel”, apunta la joven que grababa.

Dicho video ha causado la molestia e indignación de diferentes usuarios en las redes, quienes además de calificar de grosera la actitud de la madre de familia, sino por invadir los espacios que, después de todo, fueron creados para evitar el acoso hacia las mujeres.

“Esta señora no entiende que no se puede andar haciendo excepciones porque al final todo mundo se siente especial y cree que las reglas no le aplican”, y “Ahí es muy simple ni se tiene que discutir, solicitas al operador que detenga la unidad por la invasión y que el policía lo baje le ponga su multa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el vídeo que ya acumula más de 52 mil visitas en Twitter.

¿Qué es la ‘zona rosa’ en el metro de la CdMx?

Debido al alza en casos de acoso sexual hacia las mujeres en el transporte público, el gobierno de la capital implementó hace ya un par de años la creación de las 'asientos rosas', que son asientos de este color pensados solamente para el uso de mujeres: niñas, adultas o ancianas.

En 2019, la jefa del gobierno de la Ciudad de México presentó la campaña 'Paremos la Violencia', en la que se informó que estas zonas rosas, que podrían estar presentes de diferentes maneras en toda la ciudad y que tenían el objetivo de disminuir la violencia de género en los espacios públicos, y que aquellos que no respetaran estas normas podrían ser acreedores a una sanción.

El objetivo era claro desde un principio, pues así como en otros espacios públicos ya se había implementado como norma civil, en el caso del transporte no era diferente. Crear una zona en donde las mujeres podrían permanecer sentadas a una distancia considerable del sexo opuesto podría disminuir el número de casos de acoso sexual.

¿Qué significa el color de los asientos en #MIRTP?



♀️ Asientos rosas: Niñas, embarazadas, mujeres y adultas mayores

♿︎ Asientos azules: Personas con discapacidad y adultos mayores

�� Asientos grises: Personas mixtas

#CulturaEnElTransporte pic.twitter.com/txkgbLEEyC — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) April 13, 2022

No obstante, el problema que la mujer que graba el video alega es que no se respeten normas civiles que fácilmente podrían dar paso a que, así como los hombres involucrados en esta ocasión, otros hombres continúen invadiendo estos espacios.

Recordemos que de acuerdo con un estudio realizado por la OMS Mujeres en 2019, en la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres, es decir, el 96% de las usuarias, han sufrido de acoso sexual y violencia, de las cuales la mayoría son agresiones verbales hasta contacto físico forzado hasta la persecución. En todas, el agresor ha sido un hombre.

Lamentablemente, tal y como se muestra en el video, la segregación en el transporte público puede reducir la incidencia del acoso, pero a largo plazo es inútil si no se comienza, primeramente, por respetarlos. Y con mucha menos razón si la ciudadanía se vale de un tema tan delicado como lo es el de la identidad sexual para sacar partido a su propio beneficio.

En el video no sólo se trasgrede el derecho de las mujeres a hacer uso de espacios creados exclusivamente para ellas, sino que también quebranta un pacto de civilidad de respetar normas públicas, se incentiva la minimización de la razón de ser estos espacios y finalmente vuelve a hacerse del tema de la identidad sexual una broma, ridiculizándolo por completo, y por ende, sin tomarlo en serio.

Pero este no es el único caso…

El caso de este hombre que invadió la zona rosa dentro del metrobús no es un caso aislado, pues también el día de hoy varios usuarios de internet aprovecharon la viralidad de este video para exhibir otros pasajeros que, como el hombre del clip, no respetan estos espacios.

Así se deja ver en la siguiente publicación en la que se ve a un hombre sentado, igualmente, en un asiento rosa.