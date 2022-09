Viral: ¡Ay, nanita! Se aparece la muerte en un quirófano de Hermosillo, Sonora

"Lo que les acabo de mostrar es completamente real, me la mandó un amigo de Hermosillo, Sonora", expresó Jorge Kawache, un médico cirujano de Monterrey al mostrar como evidencia una fotografía con una silueta que asemeja a la imagen de la Santa Muerte.

"Yo te dejo una reflexión: todos los cirujanos al entrar a un quirófano tenemos una pelea constante con la muerte"

"Tienen que ver la foto que me mandaron", dice en un video que se hizo viral en TikTok, donde explica que se tomó en el quirófano después de la cirugía de una señora.

"Seas o no creyente de lo paranormal, seas o no creyente de los fantasmas y de todo ese plano que nos rodea, yo te dejo una reflexión: todos los cirujanos al entrar a un quirófano tenemos una pelea constante con la muerte".

"Tenemos una pelea constante para devolverle la salud a las personas, a veces ganamos y a veces perdemos, por más buen cirujano que seas, la muerte siempre forma parte de nuestro trabajo y siempre está ahí presente".

El médico especialista en cirugía gastrointestinal y laparoscopía avanzada de la Sultana del Norte agregó: "a veces tenemos un trato con ella —la muerte—, a veces le ganamos, a veces nos entendemos con ella y hay veces que no".

"Hay pacientes que desgraciadamente fallecen cuando no debieron hacerlo y hay pacientes que aunque estén en lo más complicado del mundo y debemos decir a los familiares que no tiene pronóstico, que no tienen ninguna esperanza de vida, la parca no se los lleva y se quedan aquí con nosotros".

Terminó la reflexión diciendo que todos los cirujanos lo hacen día con día, tienen trato con la muerte.

JM