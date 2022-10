Viral: Adela Micha y Layda Sansores chocan por conversación en Whatsapp

Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió en su espacio "Martes del Jaguar" una supuesta conversación en Whatsapp de Adela Micha con el líder nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, la periodista mandó un mensaje a la mandataria campechana.

En su espacio "Me lo dijo Adela", la periodista refirió que la conversación está "truqueada" porque la foto que aparece en el perfil de Whatsapp nunca la ha tenido.

"Me queda clarísimo que lo que hiciste, mi querida Layda, se trata de una venganza, una revancha en mi contra por un par de editoriales donde yo te decía que eras una agresora de mujeres y que tu actuar empobrecía tu estado de mujer, y como ser humano, por mencionar que había fotos íntimas de diputadas priistas. Se me hacía muy bajo y se me sigue haciendo muy bajo", expresó Adela Micha.

"Porque eso es revictimizar a esas mujeres. Además, Layda, la traes mal; de Alejandro Moreno, lo menos que he dicho, es que se ha convertido en el enterrador del PRI y de la alianza opositora.

"Otra, dices que de pronto me convertí en defensora de las mujeres; bueno, yo te recuerdo que desde hace más de 20 años he sido feminista, defensora de las mujeres. Tú has estado en mis programas exponiendo tus ideas, tus proyectos, incluso respondiendo a señalamientos hechos en tu contra.

"Y te repito Layda lo que te dije en uno de esos editoriales: No podemos aplastar la dignidad de las mujeres entre nosotras mismas", agregó la periodista.

JM