Vinculan a proceso a presunta homicida de candidata en Michoacán

Aurora "N", señalada por la Procuraduría de Michoacán como la presunta homicida de Maribel Barajas Cortés, candidata a diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el Distrito 22 con cabecera en Múgica, fue vinculada a proceso este sábado.

El juez de control Félix Francisco Cortés Sánchez determinó que la Fiscalía aportó los datos de prueba suficientes en contra de la imputada, por lo que resolvió su vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y plazo de cierre de investigación de 4 meses.

El cuerpo de Maribel Barajas fue encontrado el pasado 11 de abril en un paraje del Rancho Las Flores, ubicado al oriente de la capital michoacana.

Tres días después del hallazgo la Procuraduría del estado detuvo a Aurora "N", la presunta responsable de asesinar a la candidata. De acuerdo con la Fiscalía, Maribel Barajas habría contratado a Aurora "N" para asesinar a la ex pareja de su novio.

La audiencia inicial se llevó a cabo el pasado lunes y la defensa de la imputada solicitó duplicidad del término para ampliar las pruebas, por lo que este sábado se reanudó. La continuación de la audiencia inicial de este sábado duró aproximadamente siete horas después de que el juez de control determinara suspender la condición pública que confiere el artículo 20 constitucional.

De acuerdo a datos de prueba, Aurora "N", la mujer detenida fue supuestamente contratada por la misma candidata para cometer el homicidio de otra mujer; sin embargo, las cosas no resultaron como preveían.

La presunta homicida, entonces, optó por matar a la aspirante del Partido Verde Ecologista de México, según los datos de prueba presentados por la Fiscalía desde la primera audiencia.

Maribel Barajas Cortés, candidata del PVEM, presentaba al menos ocho heridas producidas con arma punzocortante y golpes en la cabeza, los que fueron realizados con una piedra de 23 kilogramos.

Tres días después, la Procuraduría de Michoacán informó que, por este crimen derivado de conflictos personales, se había detenido a la principal sospechosa: una mujer de nombre Aurora "N", quien fue ingresada al penal conocido como "Mil Cumbres".

Durante la audiencia del pasado lunes, la Fiscalía presentó pruebas que revelaban que Maribel Barajas había contratado a Aurora y a otra mujer, Andrea Jeovana, para cometer el asesinato de la ex novia de su actual pareja, Emilio.

La paga que Maribel iba a dar por el crimen era de 10 mil pesos en efectivo, un vehículo suyo y las pertenencias que pudieran arrebatarle a la futura víctima. El crimen, pagado presuntamente por la aspirante, no se cometió y el día que Aurora debía entregar las pruebas del asesinato, ésta optó por apuñalar a la candidata, con quien había tenido diferencias horas antes.

"No mames, Lluvia (apodo de Aurora). No me vayas a chingar a mí", dijo Barajas antes de que Aurora la atacara con un arma blanca, detalló la Fiscalía estatal ante el juez en la Sala 3 del Poder Judicial del Estado.

JA