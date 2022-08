En días pasados se hizo pública la propuesta de Movimiento Ciudadano (MC) con la cual pretendió reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) a través del replanteamiento de la cantidad de días de vacaciones de las que puede gozar el trabajador mexicano una vez al año.

Actualmente, un trabajador en México goza de 6 días de vacaciones al año, pero con esta propuesta de MC el periodo de vacaciones se duplicaría para la clase trabajadora y pasaría a doce, lo cual lograría mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora.

Esta propuesta que pretende reformar los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo fue ampliamente aplaudida por los ciudadanos, pero no todo estaba dicho, y el senador Ricardo Velázquez, de Morena, retomó estas iniciativas no sólo para apoyarlas, ¡sino para mejorarlas!

Morena propone no 12, ¡sino 15!

Aludiendo a que los trabajadores mexicanos sólo pueden llegar a gozar de más días de vacaciones si cumplen subsecuentemente más de un año en su trabajo bajo contrato, el legislador Velázquez Meza propuso que el número de días de vacaciones de los que puedan gozar los trabajadores en México no sólo se duplique, sino que sean 15.

Esta propuesta llega fundamentada en que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México es el país en donde más se trabaja y de los que menos días de vacaciones goza a nivel mundial.

Asimismo, Ricardo recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda a los países, que por lo menos deberían de otorgar 18 días de vacaciones pagadas al año. Es decir, nuestro país cumple a penas esencialmente con una tercera parte de esta recomendación mundial.

“Al aportar por mayores periodos de descanso podíamos fomentar el desarrollo económico de otros sectores e industrias, ya que se pretendería que estas personas al no estar trabajando y estar gozando de vacaciones, viajen a otras regiones las cuales se podrían ver fuertemente beneficiadas por la derrama económica”, señaló al respecto.

Para continuar fundamentando su propuesta, refirió que un trabajador en México debe pasar por lo menos 45 años continuos sin parar en el mismo lugar de trabajo para aspirar a obtener periodos vacaciones como los de otros países, entre ellos Cuba y Panamá, en donde cuentan con 30 días de vacaciones anuales.

Y de 8 a 6 horas por jornada laboral, proponen también

Por si la propuesta de mayor día de vacaciones anuales para los trabajadores mexicanos no fuera suficiente con la propuesta de Velázquez Meza, el senador también presentó una segunda iniciativa para que las jornadas laborales en México se reduzcan de 8 a 6 horas diarias, pues de acuerdo con la OCDE, México es uno de los países en los que más horas diarias se trabajan a nivel mundial.

La iniciativa del senador morenista con la que pretende reducir las horas laborales la argumentó recordando que en Suecia se comenzó a “experimentar” con jornadas de 6 horas y como consecuencia tuvo una reducción en las solicitudes de licencias por enfermedad por parte de la clase trabajadora, pero también un aumento en la productividad.

México es uno de los países en los que más horas diarias se trabajan a nivel mundial. FOTO: Cuartoscuro

Para reforzar los argumentos de su iniciativa, señaló que “los trabajadores se dedicaron específicamente a sus actividades sin presentar tiempos de ocio durante las mismas”.

“Existen países donde la jornada de trabajo está fijada en 6 horas (un máximo de 35 horas semanales) salvo que se pacten horas extraordinarias. Lo que se ha traducido en mayores índices de productividad, eficiencia y bienestar laboral”, agregó.

¿Qué opina la ciudadanía sobre tener más vacaciones?

El pasado 16 de agosto, el equipo de EL INFORMADOR se dio a la tarea de consultar a la ciudadanía para conocer su opinión con respecto a la iniciativa de ley propuesta por Movimiento Ciudadano (MC) para duplicar el número de días de vacaciones.

A esos 12 días se sumarían los que se acumulan cada año laboral trabajado hasta sumar 20 y 12, como lo es actualmente.

Recordemos que esta iniciativa reformaría los artículos 76 y 78 de la Ley del Trabajo.

“Si llegan a un acuerdo y que todo sea un acuerdo en común y aceptado, pues adelante”, contestó Carlos Altamirano, un empleado que labora como maestro en una escuela y goza de tres periodos vacacionales al año.

Para el señor Francisco Rentaría es positivo que aumenten los días de vacaciones, pero siempre y cuando “si la gente trabaja y se los gana y los merecen”.

No obstante, también hubo otros ciudadanos, como Jorge Grey, que no se mostraron del todo de acuerdo con esta iniciativa y consideró que actualmente, debido a la situación económica que atraviesa el país, se requiere que la gente trabaje más. “A lo mejor en unos cinco años, ya que se estabilice la situación económica porque ahora con la recesión económica esto no estaría bien", señaló.

Si te interesa ver completo el video de la consulta ciudadana, puedes dar a clic aquí.