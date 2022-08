Movimiento Ciudadano (MC) recientemente ha retomado una iniciativa de reforma primero impulsada por la diputada Patricia Mercado, que busca ampliar el periodo de vacaciones de los trabajadores mexicanos.

No es la primera vez que los legisladores buscan reformar la ley con este objetivo. De hecho, es la tercera ocasión que la Cámara Alta recibe una iniciativa en este sentido, pero lo que sí es nuevo es la campaña que MC ha montado alrededor de esta propuesta con el fin de darle visibilidad.

Campaña "Vámonos ALV" (no piense mal, es "A La Vacación")

Con el objetivo de dar a conocer e impulsar esta iniciativa que pretende reformar la Ley Federal del Trabajo, Movimiento Ciudadano creó la campaña "Vamonos ALV (A La Vacación), misma que no fue bien recibida en redes sociales, y no porque no quieran más días de vacaciones, sino porque usuarios de redes señalaron que usar esta expresión le resta seriedad a la propuesta, incluso la señalan de ser una "expresión corriente".

La senadora Verónica Delgadillo publicó una imagen en Facebook con la prase: "¿BURNOUT? Mereces irte ALV". ESPECIAL

Algunos de los integrantes de Movimiento Ciudadano que publicaron sobre la campaña fueron el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, y la senadora Verónica Delgadillo, quien publicó una imagen en Facebook con la frase: "¿BURNOUT? Mereces irte ALV".

Ante eso, usuarios aprovecharon para señalar que hay aspectos más importantes a considerar antes que los días de vacaciones, pues mencionaban: "De qué sirven más días de vacaciones si los salarios no están para pasar 12 días en los destinos turísticos de preferencia".

Este aspecto salarial fue la crítica que prevalecía respecto a esta campaña, ya que "lo correcto es mejorar la condición económica de los trabajadores y sus familias", decían.

"Es una buena iniciativa pero un mal mensaje", comentaron otros usuarios.

Movimiento Ciudadano

MC ha defendido la propuesta argumentando que México es el país con el peor estrés laboral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de que es uno de los países donde más horas se trabaja.