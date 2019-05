Una diputada causa escena de celos entre AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller

¡Hoy será un antes y un después en nuestra historia! Somos muchos los que esperábamos que llegara este momento, quienes pensamos que tenemos por delante una oportunidad histórica para cambiar las cosas. México abre un nuevo capítulo de su historia; ¡LA CUARTA TRANSFORMACIÓN HA INICIADO! Los legisladores desde nuestro frente ya hemos empezado el cambio verdadero tan anhelado. Hoy 1° de Diciembre llegó la hora, después de un largo camino recorrido en pos de la democracia, Andrés Manuel López Obrador, un gran hombre de lucha y con amor por México se convertirá en el primer presidente de izquierda de México desde que Lázaro Cárdenas dejara la presidencia en 1940. Somos parte de un movimiento de regeneración nacional y es tiempo de iniciar el camino juntos, pueblo y gobierno para acompañar y respaldar a un hombre de principios y de valores, pero sobre todo para reconstruir a nuestro país. No será un camino fácil, los problemas son muchos y la población es grande pero México lo vale, vale la pena luchar por nuestro país, superar nuestros retos y sumarnos a la transformación de un cambio verdadero. ¡Es hora de cerrar las brechas y de trabajar en unidad, de escucharnos y apoyarnos los unos a los otros, esta labor demanda principios, demanda valores, demanda sacar la casta; somos parte de un mismo equipo que se llama México y tenemos un proyecto de nación que requiere de todos, sin excluir a nadie porque gracias a ustedes estamos aquí. ¡Gracias por su apoyo, juntos hemos llegado hasta aquí... Y ahora si, Juntos Haremos Historia!!!

A post shared by Geraldine Ponce (@geraldineponcem) on Dec 1, 2018 at 11:55am PST