Tunden a cónsul de México en Estambul por gritar "¡Viva López Obrador!" en acto oficial

Durante un acto oficial por el Grito de Independencia encabezado por la cónsul de México en Estambul (Turquía), Isabel Arvide recibió reclamos por parte de otra mujer luego de que Arvide supuestamente mostrara su apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el evento.

En un video ampliamente difundido en redes sociales y editado con varios momentos del evento, se ve el instante en que la embajadora grita “Viva Miguel Hidalgo, ¡viva la justicia!, ¡viva la libertad!, ¡viva López Obrador!”; en otro fragmento del video se aprecia como una mujer le reclama a Arvide por utilizar el nombre de Andrés Manuel López Obrador en su discurso: “No es López Obrador, ¡es México!”, señala.

En otro fragmento se escucha parte del reclamo de esta mujer en contra de Isabel: “Yo respeto, pero él no va ahí, señora”, insiste antes de pedir a los asistentes que la rodean que no la detengan; “México no es López Obrador”, señala. “El señor López Obrador es mi presidente, quiero termine su sexenio bien, que corrija, que gobierne, que nos lleve a un país hermoso, pero él no va con los héroes de Independencia”, sostiene.

La difusión de estas imágenes generó molestia y fuertes críticas hacia la cónsul por parte de políticos e internautas, quienes exigen una disculpa con el pueblo de México por incluir en su discurso al actual Presidente de México; la diputada del PRI, Lorena Piñón Rivera, llamó “corriente” a la actitud de Arvide en dicho evento.

Es de pena ajena la actitud corriente de @isabelarvide en la ceremonia del consulado de México en Estambul.



Con cero evidencia pública cesaron a @FJorgeFHdz, bien podría cuestionarse la permanencia de ella en ese cargo. pic.twitter.com/GXH94aSSxr — Lorena Piñón Rivera (@lorenapignon_) September 16, 2021

En su cuenta de Twitter, Isabel Arvide defendió su discurso y dio detalles sobre la identidad de la mujer que realiza la consigna entre rechiflas y reacciones por parte de los asistentes en la ceremonia: “La mujer que gritó, que se enfrentó a personal de seguridad del hotel y a funcionarios del Consulado, se llama Gabriela Cano. Me pidió trabajo hace un año sin éxito”. En su publicación Arvide también señala que Gabriela Cano es la misma mujer responsable de editar y filtrar audios de empleados turcos.

La mujer que gritó, que se enfrentó a personal de seguridad del hotel y a funcionarios del Consulado, se llama Gabriela Cano. Me pidió trabajo hace un año sin éxito. Es la responsable de editar y filtrar los audios de empleados turcos. Así o más claro????? — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) September 16, 2021

Pese a los reclamos de los usuarios y que el video se ha vuelto viral, la cónsul ha insistido en la convicción con la que se ha dirigido en el cargo desde julio de 2020, cuando fue designada entre críticas por su trayectoria como periodista y escritora, y no dentro de la política exterior.

