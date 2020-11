"¿Tu vida vale más que unas galletas?": Iglesia llama a no exponerse por despensas

"Por una despensa no puedes tú arriesgar la vida, ¿tu vida vale más que tu caja de galletas animalitos?, ¡por el amor de Dios!", indicó el padre Juan Jesús Priego Rivera, vocero del Arzobispado potosino, respecto a los actos de precampaña registrados en la entidad.

"Por una despensa no puedes tú arriesgar la vida, ¿tu vida vale más que tu caja de galletas animalitos?, ¡por el amor de Dios!"

Las recomendaciones del representante religioso surgen luego de las aglomeraciones de gente que han registrado en actos del precandidato del Partido Verde, Ricardo Gallardo Carmona, donde se ha registrado reparto de despensas.

Priego Rivera puntualizó en que los precandidatos deben ser responsables y acatar las medidas de prevención de contagios emitidas por el sector Salud para evitar que la incidencia de contagios en San Luis Potosí se incremente, así como que las autoridades correspondientes deberían frenar este tipo de aglomeraciones y eventos masivos.

"Me ha tocado ver cómo desalojan salones porque hay más personas que el aforo permitido y van para afuera. Pues aquí también, si no se está guardando la sana distancia, si no van protegidos con cubrebocas, la autoridad tiene que disolver esas concentraciones que son foco de contagio", agregó.

JM