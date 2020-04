Trump garantiza mil ventiladores a México; podría reunirse con López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este viernes el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, lo llamó para garantizarle que, tras la solicitud hecha, a finales de este mes México tendrá mil ventiladores para canalizarlos a la contingencia del COVID-19, y anunció que para agradecerle personalmente este gesto de ayuda y como testimonio de la entrada en vigor del T-MEC, le planteó a su homólogo la posibilidad de reunirse entre junio o julio.

"Me llamó el presidente Trump para responder a la solicitud que le hicimos sobre la adquisición de ventiladores y equipo médico de terapia intensiva"

En una serie de mensajes difundidos en su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo federal indicó que además de que México podrá obtener los mil ventiladores y equipo médico, el mandatario estadounidense le garantizó que México podrá adquirir más de estos insumos debido a que no existen restricciones para la compra de este equipo médico en Estados Unidos.

"Me llamó el presidente Donald Trump para responder a la solicitud que le hicimos sobre la adquisición de ventiladores y equipo médico de terapia intensiva. Me garantizó que a finales de este mes tendremos mil y podremos adquirir otros más porque nuestro país no tiene restricciones para las compras de equipo de Estados Unidos. Es un nuevo gesto de solidaridad con México".

"Le planteé la posibilidad de encontrarnos en junio o julio para externarle personalmente nuestro agradecimiento y dar testimonio de la entrada en vigor del T-MEC".

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 17, 2020

En los mensajes, en los que aparece acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, López Obrador envió un saludo a los connacionales, así como al pueblo estadounidense.

El pasado 10 de abril, Andrés Manuel López Obrador informó que había solicitado al presidente de Estados Unidos su ayuda para que su gobierno vendiera a México 10 mil ventiladores y 10 mil monitores para canalizarlos al combate del coronavirus.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal detalló que su homólogo le contestó que lo consultaría con su equipo de abasto de estos insumos y que le respondería.

"Llevamos buenas relaciones (con el gobierno de Estados Unidos) y para pedirle el nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10 mil ventiladores, y 10 mil monitores. Le dije que sabemos de la situación tan difícil que ellos están atravesando, la falta de ventiladores en general, de monitores, pero también le expresé que ellos tienen más posibilidades, tienen más plantas, tienen más desarrollo tecnológico, y tienen más recursos económicos", dijo.

