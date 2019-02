Trabajadores de Semarnat llaman a paro por despidos

Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llamaron a paro de labores a partir de este lunes y bloquean la avenida Ejército Nacional, como protesta por los despidos de empleados de confianza, y exigen la liberación de plazas por jubilación o defunción, así como becas y capacitación para el personal.

Con mantas piden que se reconozca a los trabajadores que han conseguido un título profesional para gozar mejores condiciones salariales.

"Exigimos respeto absoluto a nuestras condiciones generales de trabajo, el pago inmediato al nivel 8 a los profesionistas, la firma inmediata de la convocatoria de los juegos nacionales y un diálogo con la maestra Josefa González Blanco, titular de la dependencia, para resolver la problemática laboral".

Erika Lara, dirigente de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat (SNTSEMARNAT), dijo a El Universal que al menos 700 empleados participan en este paro de labores, además de que delegaciones estatales se suman a la protesta.

"Cerramos la avenida para exigir que respeten nuestras condiciones laborales, hemos buscado un acercamiento con la secretaria González Blanco pero nos ha dado largas, somos alrededor de 700 trabajadores, todos somos de base y nos solidarizamos con los de confianza que han sido despedidos y no les han dado la liquidación correspondiente", explicó.

Agregó que en instalaciones de la Semarnat en San Luis Potosí, Quintana Roo, Baja California, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Colima, Guanajuato, Campeche, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Sonora, Yucatán y Estado de México también hay protestas y toma de instalaciones.

Rodolfo Hernández, integrante del SNTSEMARNAT consideró como injusto que la austeridad republicana afecte a la base trabajadora y no a los altos mandos. "Están aplicando los recortes con los que menos tienen, no pedimos nada del otro mundo, solo que respeten nuestros derechos laborales, hay gente preparada que no gana lo que debe".

A los reclamos se suman órganos como la Conagua, Profepa, Conam, y Conafor. "La molestia es que hay compañeros que han despedido y les quieren dar 50 mil o 60 mil pesos como liquidación, eso no es justo y los que nos quedamos debemos trabajar más por el mismo sueldo", expresó Claudia Martínez.

LS