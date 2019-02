"Todos los gobernadores del PRI apoyan creación de GN", dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apoyan su iniciativa de creación de la Guardia Nacional (GN), y afirmó que desde su creación, la Policía Federal (PF) no ha funcionado.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que los mandatarios estatales del tricolor "han mostrado su apoyo; el de Sinaloa de manera abierta, el de Campeche, que estuvieron ayer en acto con empresarios. Ojalá y los gobernadores que son quienes tiene que enfrentar este problema opinen sobre esto".

El Mandatario señaló que tiene la esperanza de que el proyecto de creación de este organismo no sea una "reedición" de la Policía Federal, porque "sería lo mismo, desde cuando se tiene a la PF y miren el resultado. No ha funcionado desde que se creó la Policía Federal y muchos problemas de corrupción en compra de equipo, en suministro de alimentos, eso no queremos".

Aseveró que los legisladores del PAN están viendo el asunto de la Guardia Nacional "como un asunto político", y calificó que estos no "tienen autoridad moral" para oponerse a esta iniciativa.

"Nos podemos pelear por otras casos, pero en esto hay que ser claros, porque se trata de la seguridad pública y considero que ellos no tiene autoridad moral para estar sosteniendo que nosotros queremos usar la fuerza para resolver un problema cuando la estrategia es exactamente opuesta a lo que ellos llevaron a cabo y produjo este desastre de asesinatos, desaparecidos; es muy hipócrita esa postura".

