Varios estados de México se encuentran inmersos en una intensa competencia para lograr ser la sede de unas instalaciones de Tesla, un forcejeo que evoca lo que ocurre en ciudades y entidades de Estados Unidos (EU) que intentan ser elegidas por compañías tecnológicas dispuestas a invertir.

Los gobernadores de esos estados de México han recurrido a medidas extremas, las cuales incluyen contratar anuncios en carreteras, crear carriles especiales para vehículos o desarrollar bosquejos de anuncios del productor de automóviles eléctricos para sus regiones.

Y no hay garantías de que Tesla construirá una fábrica en forma. No se ha anunciado nada. El frenesí está fundamentado principalmente en que autoridades mexicanas han dicho que su director general Elon Musk hablará por teléfono próximamente con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Primer acercamiento

Nuevo León parecía tener una ventaja temprana en la contienda. El verano pasado pintó el logotipo de Tesla en un carril en el cruce fronterizo “Colombia” para ingresar a Texas, y en diciembre colocó anuncios en Monterrey, que decían: “Bienvenido Tesla”, en inglés.

La esposa del gobernador, Mariana Rodríguez, incluso apareció en fotos filtradas en una reunión con Musk.

Sin embargo, López Obrador pareció excluir esta semana al Estado semidesértico, alegando que él no permitirá el que suele ser un elevado uso de agua por parte de las fábricas, lo que generaría el riesgo de que haya escasez allí.

Eso desató una intensa competencia entre otros estados, similar a lo que ocurre a la hora de alimentar a pirañas en un tanque de agua. Entre los ofrecimientos de los gobernadores hubo algunas propuestas muy bien elaboradas y otras con cierto aire cómico.

“El único Estado que tiene exceso de gas es Veracruz”, declaró el gobernador Cuitláhuac García y rápidamente añadió: “… para uso industrial”.

García llegó tarde a la puja, y tuvo que hacer un esfuerzo mayor: hizo notar que en Veracruz se encuentra la única nucleoeléctrica de México. Además, aseveró que el Estado cuenta con 30% del agua potable del país, aunque la Comisión Nacional del Agua dice que esa cifra es en realidad del 11%. Aparentemente en México la disponibilidad de agua es un punto crucial a tomar en cuenta.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, no quiso quedar fuera de la contienda. Rápidamente publicó un bosquejo de un anuncio de Tesla en el que aparece un vehículo de la marca junto a un aguacate del tamaño de un automóvil -el producto del Estado más reconocido a nivel internacional-, acompañado de la frase: “Michoacán, la mejor opción para Tesla”.

“Tenemos suficiente agua”, dijo Ramírez Bedolla en una entrevista televisiva que concedió entre reuniones con personajes de la industria automotriz y representantes empresariales internacionales.

Michoacán también tiene un espinoso problema de violencia generada por los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, Guanajuato padece la misma situación, y ello no ha impedido que varios destacados fabricantes internacionales de automóviles hayan establecido plantas allí.

Nuevo León reacciona

Samuel García, gobernador de Nuevo León, tuvo que pensar rápido para evitar quedar fuera de la puja completamente, y presentó una estrategia novedosa.

García se puso en contacto con el gobernador de Jalisco, que también pertenece a Movimiento Ciudadano. Ambos plantearon una “alianza” que permitiría que los camiones de Jalisco hagan uso preferencial del cruce fronterizo de Nuevo León, el mismo donde el año pasado se estableció un carril “Tesla”.

Jalisco ya tiene un saludable sector de tecnología extranjera, e incluso más importante, cuenta con más agua que Nuevo León.

Los dos parecían tener una actitud de cooperación. “Somos dos Estados que no tenemos que competir y canibalizarnos... canibalizar en la lucha por las inversiones es un error”, declaró el mandatario de Jalisco.

Samuel García señaló que buscará que más empresas internacionales lleguen a NL. ESPECIAL

Empresa de Musk vale más que la economía de NL

Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Puebla también levantaron la mano para que la automotriz decida invertir cerca de 10 mil millones de dólares en la instalación de una gigafábrica en sus territorios. Sin embargo, el Estado norteño lleva la delantera por su cercanía con Estados Unidos, infraestructura, logística y otras ventajas.

Nuevo León (NL) es el Estado con la tercera economía más grande del país, sólo detrás de Ciudad de México y Estado de México, de acuerdo con la información más reciente del Inegi.

Con una población de casi seis millones de personas, la economía regia produjo bienes y servicios por un valor de dos billones de pesos en 2021, lo que convertido a dólares equivale a cerca de 100 mil millones.

El Estado que gobierna Samuel García tiene un Producto Interno Bruto (PIB) con un tamaño igual que Venezuela y Bolivia, cuya riqueza conjunta fue estimada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 100 mil millones de dólares durante 2021. El primer país generó bienes y servicios valorados en 59 mil millones y el segundo en 41 mil millones.

Nuevo León posee una economía más grande que Guatemala, Costa Rica y Uruguay, cuyo PIB para cada nación se calculó en 86 mil millones de dólares, 64 mil millones y 59 mil millones, en ese orden.

No obstante, la riqueza del Estado norteño palidece frente a Tesla, considerada la séptima empresa más valiosa del mundo por contar con una capitalización de mercado de 623 mil millones de dólares, aunque en 2021 llegó a valer 1.2 billones de dólares.

Es decir, la empresa que lidera Elon Musk vale seis veces más que toda la economía de Nuevo León, donde el gobernador Samuel García lanzó un Plan Maestro para garantizar el agua en la entidad hasta 2050.

La semana pasada, el gobernador anticipó que la construcción de la planta de Tesla se realizaría en Nuevo León. Sin embargo, el Presidente López Obrador dijo que a la empresa de Musk le convendría instalarse cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La inversión de Tesla representaría cerca de 28% de la Inversión Extranjera Directa que entró a México en 2022, cuya entrada va a generar empleo y crecimiento económico, de modo que “deberíamos ayudar, en lugar de obstaculizar su llegada”, opinó Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.

Colectivos piden priorizar uso de agua

Ciudadanos de diversos colectivos solicitaron al Congreso del Estado la comparecencia del secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, a fin de que se le exija priorizar el uso del agua para el consumo humano y no para las empresas, ya que consideran que tal como señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta inviable la instalación de una planta de Tesla, como pretende la administración de Samuel García.

Activistas de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros, Niñez en Acción por Nuevo León, Colectivo Ciudadanos Desconocidos, Colectivo Libertario EnKabronados.com y del Colectivo Corydalus solicitaron a la legislatura la aprobación de un punto de acuerdo para que se cite al secretario de Economía, Iván Rivas, por afirmar que el estado garantiza el abastecimiento de agua tanto para las inversiones de grandes empresas como para la población en general, a pesar de la crisis hídrica que aún padece la entidad.

La comparecencia, expusieron, es para que rinda un informe detallado sobre la viabilidad de instalar una planta de Tesla, ante la preocupación de los ciudadanos sobre la situación del abastecimiento de agua en el estado, especialmente después de la sequía que afectó a la población en 2022 y el preocupante nivel de almacenamiento de las presas para este año.

El Presidente analiza opciones en regiones sin problemas de agua

El enfoque del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el agua podría ser una cuestión más política que relacionada con la sequía, dijo Gabriela Siller, economista en jefe del Banco Base, con sede en Nuevo León. Señaló que el mandatario parece intentar guiar las inversiones de Tesla a un Estado gobernado por su partido Morena, como Michoacán o Veracruz.

Ese podría ser un juego peligroso, advirtió Siller. “Tesla puede decir que no es un muñeco que lo llevan adondequiera, sino que él decide, y puede decidir no ir a México”, señaló.

Hay dudas de que, sea lo que sea que Musk anuncie a la larga, se trate de una planta de ensamblado de autos. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que hasta donde él sabe no será una fábrica, sino más bien un “ecosistema” de proveedores.

“Si no hay agua, no se entregarán los permisos. No es factible”, amenazó hace unos días el Presidente.

“Queremos hablar con los directivos de esta empresa, queremos ordenar el crecimiento hacia el norte de la ciudad (Ciudad de México) o del Valle de México, hay ya lugares en el país donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico, y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León”, afirmó el mandatario.

Sam Abuelsamid, analista de investigación en Guidehouse Insights, con sede en Estados Unidos, dijo que poner en oposición a un Gobierno local contra otro ha sido una práctica común en México.

“Usted recuerda que hace unos años, Amazon habló de construir su sede, y como que cada Estado y ciudad del país estaba presentando pujas, intentando atraer a Amazon allí”, hizo notar Abuelsamid.

La carrera del empresario sudafricano Elon Musk está llena de polémicas por sus promesas comerciales. AFP/J. Sullivan

Un largo historial de promesas sin cumplir por parte de Elon Musk

Anteriormente Musk ya ha hecho promesas que no se materializan, u ocurren años después de cuando él dijo que llegarían. Por ejemplo, en 2019 prometió que una flotilla de robotaxis totalmente autónomos recorrería los caminos a partir de algún momento de 2020. Casi tres años después, Tesla aún no vende ningún vehículo autónomo.

Aunque hasta ahora se ha hablado poco en México de subsidios, muchas compañías de automóviles han recibido incentivos significativos para construir plantas en el país. Ese tipo de intentos por asegurar su llegada pueden ser costosos.

“Es cuestionable si realmente eso es económicamente benéfico para las localidades, o el proporcionar esos subsidios”, dijo Sam Abuelsamid. “A veces están gastando millones de dólares en exenciones fiscales para atraer a una compañía a que se quede allí”.

En ocasiones Musk ha planteado la idea de construir un vehículo eléctrico de 25 mil dólares que costaría unos 20 mil dólares menos que el Model 3, en la actualidad el automóvil menos caro de Tesla. Muchos fabricantes de autos construyen modelos de precio accesible en México para ahorrar en costos laborales y proteger sus márgenes de ganancia.

Una inversión de Tesla en México podría formar parte de una “deslocalización cercana” (nearshoring, en inglés) por parte de empresas de Estados Unidos que solían fabricar en China, pero que ahora se muestran recelosas de los problemas logísticos y políticos allá. El que esas compañías pongan los ojos en el país representa la mayor esperanza de captar inversiones extranjeras.

Numeralia

6 plantas de Tesla en el mundo.

6 modelos tiene Tesla en producción, aunque sólo Model X, Y, S y 3 se están entregando.

1’298,434 autos vendieron en 2022.

1’009,900, de pesos es el precio de salida del Model 3, unidad más económica de la empresa.