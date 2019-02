Tecnócratas corruptos abandonaron el campo, asevera López Obrador

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los tecnócratas corruptos del pasado abandonaron el campo, lo que obligó a las personas a migrar, por lo que en la presente administración se impulsará esta actividad en beneficio de la población.

"Vamos a sacar al campo del abandono en el que se encuentra; siempre he pensado que la fábrica más importante de México es el campo, si se apoya, si se trabaja el campo podemos lograr el renacimiento de México", expresó al encabezar la entrega de apoyos del programa Crédito Ganadero a la Palabra.

El Mandatario federal agregó: "Imagínense lo que hicieron estos tecnócratas irresponsables, corruptos: abandonar el campo, obligar a la gente a irse a buscar la vida a otras partes, desintegra a las familias".

Por ello, acompañado por el gobernador Alejandro Moreno, a quien reconoció su apoyo y coordinación, enfatizó que "todo el que tenga su tierra, que sea ejidatario, que sea pequeño propietario, que necesite apoyo para producir va a contar con el apoyo del Gobierno de la República".

En el evento, donde al llegar se acercó a una de las vallas para acariciar dos gansos que llevaron pobladores, López Obrador puntualizó que "ya le llegó la hora al sureste; vamos a atender a todos los mexicanos, a los del norte, a los del Bajío, a los del centro, pero le vamos a dar atención especial al sureste del país".

El Ejecutivo federal explicó que "esta región se quedó rezagada, abandonada y (hay) cada vez más marginación, más pobreza; en el sureste están las riquezas de México y se vive la paradoja, la contradicción de que son estados ricos con pueblo pobre, eso ya no".

Por ello recordó que, de manera conjunta con los gobernadores, se ha iniciado ya un programa, que comienza en el sureste del país, para que haya atención médica y medicamentos gratuitos; "se va mejorar todo el sistema de salud ese es un compromiso que estamos haciendo".

López Obrador abundó que ha encontrado que en esta región "todavía hay problemas de regularización de la tenencia de la tierra, vamos a que el que tenga su posesión, legitima legal se le entreguen sus papeles".

Acompañado también por la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, recordó que esta región era arrocera y fue abandonada, por lo que "vamos de nuevo a rehabilitar la zona arrocera de Campeche, ese es un compromiso que estamos haciendo; va a haber precio y vamos a buscar la manera de apoyar a los productores".

Asimismo señaló que algunos apoyos de programas sociales no se han entregado por completo ya que por las prácticas del pasado "el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, no estaba hecho para beneficiar al pueblo, estaba hecho para facilitar el saqueo en beneficio de unos cuantos y cuesta trabajo moverlo, echarlo a andar, es como un toro viejo, reumático".

A su vez, el coordinador general de Ganadería, David Monreal Ávila, recordó que el programa de Crédito Ganadero a la Palabra tiene como objetivo incrementar la productividad del pequeño productor pecuario mediante la entrega de apoyos en especie.

OA