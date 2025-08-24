A pocos días de que inicie el nuevo ciclo escolar, las familias de la Ciudad de México ya cuentan con el apoyo de la Tarjeta de Útiles y Uniformes Escolares 2025, la cual forma parte del programa Mi Beca para Empezar. Con este beneficio, los estudiantes recibirán montos específicos de acuerdo con su nivel educativo, y podrán utilizarlos en establecimientos autorizados.

Proceso de activación de la Tarjeta Escolar 2025

Para ponerla en funcionamiento, los padres o tutores deben instalar la aplicación Obtén Más, disponible tanto para Android como para iOS.

Después de ingresar con el correo electrónico y contraseña registrados en Mi Beca para Empezar, deberán seleccionar la tarjeta digital correspondiente al beneficiario y establecer un NIP de seguridad para las compras.

Una vez realizado este paso, la tarjeta física se activa al capturar los 16 dígitos impresos en ella. A partir de ese momento, el saldo puede consultarse directamente desde la aplicación.

Dónde utilizar la tarjeta

Los beneficiarios tienen la posibilidad de realizar sus compras en papelerías reconocidas como Office Depot, Lumen y Marchand; en supermercados como Walmart, Soriana y La Comer; y en tiendas de ropa y calzado como Suburbia, Price Shoes y Flexi. Además, el apoyo también es válido en farmacias, ópticas y pequeños negocios locales afiliados, lo que permite mayor comodidad a las familias al evitar traslados largos.

¿Cuánto recibirán los estudiantes según su nivel educativo?

Preescolar 1° y 2°: $970

3° preescolar y 1°-5° primaria: $1,100

6° primaria y 1°-2° secundaria: $1,180

Secundaria para adultos: $1,150.

En caso de problemas al activar la tarjeta, se recomienda confirmar que los datos del estudiante coincidan con el padrón escolar de la Secretaría de Educación local o acudir a FIDEGAR para recibir asistencia directa.

Es importante recordar que los recursos deben utilizarse dentro del ciclo escolar y no pueden transferirse ni retirarse en efectivo.

MF