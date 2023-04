Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advirtió que la reforma que impulsan diferentes fuerzas políticas para limitar las facultades de este órgano en materia de acciones afirmativas representa un retroceso democrático y es una afrenta contra los derechos de las minorías.

“Cualquier decisión de quienes ostentan el poder para limitar las posibilidades de que cada vez más personas participen activamente de la vida política no sólo es una afrenta contra sus derechos, sino un retroceso democrático que no debe permitirse”, apuntó a través de redes sociales.

Indicó que “los desacuerdos entre los órganos del Estado jamás pueden servir de pretexto para limitar el ejercicio de los derechos de todas las personas ni para privarles de oportunidades para defenderlos”.

La propuesta que impulsan los partidos políticos busca impedir los juicios de derechos políticos promovidos por las mujeres, las personas con discapacidad, los migrantes y los grupos indígenas.

También impide al TEPJF ordenar candidaturas fuera de lo que los partidos decidan, entre otras medidas.

Reforma no debe tomarse a la ligera y debe discutirse: TEPJF

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que las acciones afirmativas en favor de las mujeres y grupos vulnerables no son “moneda de cambio por votos”, ante la próxima discusión de la reforma impulsada en la Cámara de Diputados para limitar sus facultades en esta materia.

Durante el Seminario de metodologías para la observación en justicia electoral, resaltó la importancia de las acciones afirmativas para lograr paridad en gubernaturas e inclusión en la representación en el Congreso. “Me parece que esta iniciativa no puede tomarse a la ligera, porque de alguna manera expresa lo que los representantes populares tienen como programa político respecto a la consolidación de los avances democráticos o las garantías para la mayor protección de los derechos fundamentales que han tenido lugar en los tribunales”, expuso Rodríguez.

El magistrado presidente subrayó que esta reforma constitucional debe discutirse con mesas de análisis, además de que sería deseable que se realice un parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Advirtió que la reforma impediría que el Poder Ejecutivo establezca acciones afirmativas en el ámbito político tratándose de su gabinete y tampoco lo podría hacer un Congreso estatal o las autoridades electorales a nivel de los estados, porque la iniciativa reserva como una facultad exclusiva del Congreso el establecer acciones afirmativas tratándose de grupos vulnerables.

“Los programas sociales no son moneda de cambio por votos y tampoco lo son las acciones afirmativas. Se trata de auténticos derechos sociales, indispensables si aspiramos a una igualdad sustantiva y a una democracia incluyente y de calidad”, manifestó el presidente de la Sala Superior del TEPJF.

Reyes Rodríguez recordó que el Tribunal Electoral, así como las autoridades electorales administrativas, tanto federales como locales, han tenido que responder ante la omisión de los Congresos estatales y federal para promover mecanismos efectivos para la igualdad en el acceso a cargos públicos.

Senado no será oficialía de partes: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que esa instancia legislativa no actuará como oficialía de partes, sino como auténtica cámara revisora para “moderar cualquier exceso o pretexto de alterar principios fundamentales de la Constitución” en el análisis y posible aprobación de cuatro reformas que se discuten ahora en la Cámara de Diputados, entre ellas, una para acotar la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Y veremos y actuaremos como auténtica cámara revisora, no como una oficialía de partes… para no permitir excesos en materia constitucional o principios que vulneren la Constitución”, dijo en entrevista al ser cuestionado sobre el tema.

“Para mí el Estado de derecho, la legalidad, la ley tienen que observarse, si la ley está mal, nuestra obligación es cambiarla, si la ley es injusta, nuestra obligación es cambiarla y modificarla, pero no alterar los principios fundamentales que al país le dieron fuerza, esencia y fortaleza”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política comentó sobre la reunión que sostuvo este lunes con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

Expuso que se hizo un análisis de cómo está el estado legislativo de diferentes reformas, entre ellas, cuatro que probablemente se aprueben en la Cámara de Diputados y que el Senado deberá revisar.

Refirió que en el caso de las modificaciones a la propiedad en materia de expropiación, conocidas también como “cláusula exorbitante”, requieren de una revisión exhaustiva, lo mismo que la reforma para permitir el cabotaje en el país, así como la Ley Minera.

El coordinador de Morena reconoció que “son muchas leyes a la vez y yo creo que la Cámara de Senadores tiene que actuar como auténtica cámara revisora en donde moderemos cualquier exceso o cualquier pretexto de alterar principios fundamentales de la Constitución”. Aseguró que ante el secretario de Gobernación defendió la autonomía del Senado.

Claves

¿Qué plantea la reforma?

Acotar - La iniciativa que busca acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reforma los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución .

- La iniciativa que busca acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reforma . Legislativo - Entre los puntos más destacados, faculta expresamente al Poder Legislativo Federal para adoptar acciones afirmativas en materia electoral, y prohíbe al Tribunal emitir sentencias en materia de paridad de género y acciones afirmativas.

- Entre los puntos más destacados, faculta expresamente al Poder Legislativo Federal para adoptar acciones afirmativas en materia electoral, y prohíbe al Tribunal emitir sentencias en materia de paridad de género y acciones afirmativas. SCJN - Establece que en caso de controversias sobre esos temas, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la autoridad encargada de resolver.

- Establece que en caso de controversias sobre esos temas, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la autoridad encargada de resolver. Partidos - De igual forma se busca vincular a los partidos políticos para establecer en sus respectivos documentos internos, las reglas para garantizar la paridad de género en la conformación de sus órganos partidistas. Es decir, que los partidos son los que fijarán la forma en la que cumplen con los preceptos constitucionales, mientras que el Tribunal ya no podrá pronunciarse y deberá respetar lo que digan los partidos en sus documentos básicos .

- De igual forma se busca vincular a los partidos políticos para establecer en sus respectivos documentos internos, las reglas para garantizar la paridad de género en la conformación de sus órganos partidistas. Es decir, que . Sentencias - También prohíbe emitir sentencias en torno a decisiones de los órganos de la Cámara de Diputados sobre la integración del Congreso, es decir, que el Tribunal ya no podrá favorecer a minorías para que sean parte de la Comisión de la Permanente, como ocurrió recientemente con Movimiento Ciudadano.

Congreso

Reducen a 18 años para ser diputado

Con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, 439 en total, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar los artículos 55 y 91 de la Constitución para reducir la edad para ser diputado a 18 años cumplidos el día de la elección; y establecer que para ser secretario de Estado, ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años.

Actualmente, en la Constitución se estipula que para ser diputado se requiere tener 21 años, y para desempeñarse como secretario de Estado, tener 30 años. El dictamen avalado fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

“Se debe superar la visión maniqueista de considerar a los jóvenes como objetos o sujetos políticamente utilizables, simplemente como ninis, y transitar a reconocerles en su calidad de sujetos activos en el proceso político-democrático”, señala el dictamen.

TEPJF

¿Quién impulsó la reforma?

La reforma que busca acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue impulsada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, con la firma de seis coordinadores parlamentarios.

La propuesta, que entre otras cosas plantea prohibir al Tribunal emitir sentencias en materia de paridad de género y de acciones afirmativas, fue firmada por Ignacio Mier (Morena), Carlos Puente (PVEM), Alberto Anaya (PT), Rubén Moreira (PRI), Jorge Romero (PAN) y Luis Espinoza Cházaro (PRD). Solo Jorge Álvarez Máynez, de MC, rechazó el proyecto.

La iniciativa ha sido ampliamente criticada porque presuntamente coarta los derechos de las mujeres y de otros grupos vulnerables. Hasta este momento, permanece atorada, pues aunque la mayoría de los líderes parlamentarios están de acuerdo, las diputadas federales se han manifestado en contra.

Para aprobar dicha reforma constitucional, se requieren al menos 333 de 500 votos, sin embargo, el sector femenino cuenta con 250 votos, motivo por el que el proyecto no pasaría sino se cumplen con las exigencias de las diputadas, quienes exigen que se elimine el apartado antes mencionado.

Aunque no es “confiable” no hay que limitar funciones al Tribunal: AMLO

Aunque no es “confiable”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de que los partidos políticos busquen una reforma que limite las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No hay que limitarlos, no, lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar, no gente que actúa por consigna, no gente que son empleados de quienes los pusieron ahí, eso es vergonzoso”.

En conferencia de prensa, el Presidente López Obrador dijo que no estaba informado de la reforma que buscan aprobar los partidos políticos en la Cámara de Diputados, incluido Morena, que pretenden hacer una reforma constitucional para limitar las funciones del Tribunal Electoral.

“No estoy muy informado, pero no veo con buenos ojos al tribunal, ha hecho cosas indebidas”, dijo el mandatario, quien señaló que nunca olvidará que por consigna política los consejeros electorales del INE y los magistrados del TEPJF les quitaron en 2021 las candidaturas a gobernador a Raúl Morón, por Michoacán, y Félix Salgado, por Guerrero, ambos aspirantes de Morena.

“¿Por qué? Es un asunto jurídico, ¿no? Por consigna política de los partidos. Quién sabe cómo esté eso, pero no es un Tribunal confiable. Ojalá y los estudiantes de derecho, los abogados revisen el caso y que me digan si tengo razón o no y que me expliquen por qué legalmente actúa así el Tribunal”, dijo.

El Universal

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló presuntos “actos indebidos” dentro del Tribunal, durante su conferencia matutina. EL UNIVERSAL

