Ante las recientes disposiciones migratorias de Estados Unidos y el acuerdo que concretaron los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador de México, llegaron a Hermosillo 180 migrantes de origen cubano.

En el complejo deportivo Ana Gabriela Guevara se habilitaron decenas de carpas para albergar a migrantes expulsados del vecino país del norte.

Un funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) comentó que los migrantes que ingresaron por Texas están siendo expulsados por Sonoyta.

Llegan a la estación migratoria y de ahí se les traslada al albergue en Hermosillo, la capital del estado, donde se están censando y se les da atención integral.

Se les ofrece alimento, ropa donada por la sociedad civil. En el albergue permanece personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Salud, Protección Civil municipal y estatal, Secretaría de Gobierno y Atención a Migrantes.

Adisleidi Estrada, maestra, licenciada en Educación, originaria de Camagüey, busca una oportunidad del gobierno norteamericano y en segunda instancia del mexicano.

"El trayecto mío es para ir a los Estados Unidos. En caso de que no pueda por X motivo, me quedo en este país. Me gusta México".

La docente, de 37 años de edad, salió de su país junto a su esposo para progresar; sus dos hijos se quedaron en Cuba. Tienen la firme intención de regresar por ellos.

Adisleidi ya recorrió las calles de Hermosillo y por el trato solidario que ha recibido de los habitantes del municipio piensa que es un buen lugar para vivir.

Prepara EU el fin del Título 42

El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security o DHS) de Estados Unidos emitió un comunicado el pasado 5 de enero.

Informó que continúa los preparativos para el fin del Título 42 y anunció nuevas medidas de control en la frontera y más procesos seguros y ordenados.

Los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que no se sirvan de este proceso, intenten ingresar en Estados Unidos sin autorización y no puedan establecer un fundamento legal para permanecer, serán deportados o retornados a México, que aceptará el retorno de 30 mil personas por mes que no hagan uso de estas nuevas vías.

La ampliación del proceso de Venezuela a Cuba, Haití y Nicaragua depende de la voluntad del Gobierno de México de aceptar el retorno o la deportación de ciudadanos de esos países.

También responde a un pedido del Gobierno de México de brindar vías legales adicionales para los migrantes, y promueve los intereses de ambos países de abordar los efectos en el hemisferio del deterioro de las condiciones en estos países.

