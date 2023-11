¡Solo por Hoy!, Aerolínea mexicana pone vuelos con 30% de descuento a destinos internacionales

Si estabas buscando la mejor oportunidad para adquirir vuelos económicos para salir de vacaciones a un destino diferente, entonces esta nota es de tu interés, pues Volaris, la aerolínea mexicana de bajo costo, ha lanzado promociones en vuelos nacionales e internacionales.

Pero debes darte prisa, pues una de las promociones finaliza el día de hoy; se trata de viajes hacia Estados Unidos con un 30% de descuento. Por otro lado, hay vuelos desde $166 pesos para viajar a destinos mexicanos.

A continuación te platicamos de que se trata, así que ve preparando las maletas y pensando en el viaje que te gustaría realizar para celebrar el fin de año.

30% de descuento en viajes a Estados Unidos

Si tu plan es conocer alguna ciudad del país vecino, entonces te conviene aprovechar esta promoción que Volaris ofrece, además si cuentas con la tarjeta de la aerolínea v.club, podrás adquirir un 20% de descuento extra.

Este descuento finaliza el día de hoy 29 de noviembre, pero puedes reservar tus vuelos para viajar a partir desde hoy hasta el 31 de enero de 2024. Para que se haga válido el descuento solo debes acceder al sitio web oficial de la aerolínea, elegir un periodo de viaje entre las fechas anteriormente mencionadas y agregar el código VMXH30.

Este descuento aplica únicamente en reservación zero y básica y no se aplica en el TUA, impuestos, servicios adicionales y tampoco en grupos mayores a 10 personas.

De acuerdo con información de Volaris, la reservación zero es una tarifa preferencial que incluye el transporte de 1 objeto personal, cuya medida no exceda 35x45x20 cm, mientras que la reservación básica incluye 1 objeto personal más una maleta de mano, cuya medida no exceda 55x40x25 cm y que en su conjunto no excedan de 15 kg.

Vuelos al interior de México desde $166

Si lo tuyo es conocer los destinos turísticos que se encuentran en nuestro país, no te pierdas esta oferta que finaliza el día de mañana 30 de noviembre, por lo que debes aprovechar mientras esté disponible. Reserva tus boletos para viajar entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023.

De acuerdo con Volaris la tarifa base desde $166 pesos más TUA aplica en vuelos nacionales desde Guadalajara hacia Monterrey operados por volaris y seleccionados en volaris.com y puedes adquirirlos desde $100 MXN con v.club en viaje sencillo. El precio total anunciado de $649 pesos, considera la tarifa base.

