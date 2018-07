Solicita PGR asistencia jurídica a EU y Canadá por caso Barreiro

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó asistencia jurídica a Estados Unidos y Canadá para allegarse de información financiera sobre la presunta red de lavado de dinero del empresario Manuel Barreiro, en la que se liga al ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya.

A través de los sistemas financieros de estos países, además de los de México, Gibraltar, Suiza e Islas Turcas y Caicos, Barreiro Castañeda presuntamente trianguló los 54 millones de pesos para la compra de una nave industrial en Querétaro a la compañía Juniserra S de RL de C.V, de la que Anaya Cortés es socio.

De acuerdo con funcionarios, el Ministerio Público de la Federación ya hizo las gestiones correspondientes y está a la espera de los datos que Estados Unidos y Canadá aporten para profundizar la indagatoria, la cual, precisaron, continúa su marcha.

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia de procurador, Alberto Elías Beltrán señaló el martes que se tienen elementos de la posible comisión del delito de lavado de dinero y que la PGR está en el proceso de determinar quiénes son los responsables, por lo que requieren información del orden internacional.

"Estamos a la espera de información de las asistencias jurídicas y seguimos trabajando en la investigación, se tienen elementos en el caso de la posible comisión del delito de lavado de dinero, estamos determinando quiénes son las personas responsables, el esclarecimiento de los hechos", señaló.

En entrevista radiofónica con Grupo Fórmula, Elías Beltrán afirmó que el trabajo de la procuraduría en este caso no se ve por la secrecía del mismo, lo que no significa que no sigan las diligencias en temas como este.

"Nosotros lo que hemos hecho es trabajar conforme a nuestras facultades del orden constitucional y legal y en ningún momento para afectar a algún candidato", puntualizó.

En junio pasado, se difundió un video en redes sociales donde presuntamente aparece Juan Barreiro, hermano del empresario Manuel Barreiro, quien aseguró que la red de lavado de dinero tuvo como fin último inyectar recursos al ex aspirante presidencial, Ricardo Anaya Cortés.

Tras la difusión de las grabaciones, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Ernesto Cordero Arroyo interpuso una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación contra Anaya Cortés, a quien acusó de beneficiarse de la triangulación de los 54 millones de pesos.

"Ahora llega evidencia nueva, que es el video que todos vimos de (Juan) Barreiro, con toda claridad vincula a Ricardo Anaya en esta red de lavado de dinero y tráfico de influencias", indicó.

Cordero Arroyo, quien días antes de las elección presidencial fue expulsado del Partido Acción Nacional, pidió a la PGR que actué, tome en cuenta el video, llame a los Barreiro a declarar y pida a la Unidad de Inteligencia Financiara los estados de cuenta de Anaya Cortés.

"También hay evidencia periodística que hay una discrepancia muy importante, entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia, creo que ya hay demasiada evidencia que no se puede soslayar, que se tiene que investigar", refirió el senador.

SA