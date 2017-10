"Siento la muerte muy cerca", señala Hipólito Mora

Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, del municipio de Buenavista, Michoacán, reveló que lleva un par de meses que siente la muerte muy cerca, porque hay fuertes intereses del crimen organizado y "funcionarios corruptos" por asesinarlo.

"Siento la muerte muy cerca. Yo sé que están detrás de mí, acechándome, buscando la forma de asesinarme y nunca había sentido esa presión tan fuerte y el riesgo tan grande que estoy corriendo", señaló enfático Mora Chávez.

"Siento la muerte muy cerca. Yo sé que están detrás de mí, acechándome, buscando la forma de asesinarme y nunca había sentido esa presión tan fuerte y el riesgo tan grande que estoy corriendo", señaló enfático Mora Chávez.

Hipólito es uno de los dos principales pioneros del movimiento de autodefensas en la entidad, junto con Juan José Farías Álvarez "El Abuelo", a quién Mora responsabilizó en días pasados quererlo ejecutar a través de un francotirador.

"Pero que les quede bien claro y lo repito hoy (ayer) 29 de octubre de 2017, que no me voy a echar para atrás; prefiero que me maten a rajarme", expresó la noche de este domingo a este medio el exlíder de las autodefensas en La Ruana.

Dijo, que a pesar de que ya ha sido anunciada su muerte, todo aquél que crea que lo va a espantar, está muy equivocado, ya que advirtió, va a seguir su lucha hasta el final para tratar de salvaguardar su vida y proteger a su pueblo.

"Yo lo que quiero dejar bien claro y que lo he dicho muchas veces, que las autodefensas se infiltraron de muchísimos delincuentes en su mayoría los líderes. Cuando yo se lo dije al gobierno no hizo caso, dejó que creciera todo esto y ahorita, que las autoridades los están combatiendo, está habiendo todo estos enfrentamientos", sostuvo.

Entonces, resaltó, "qué caso tendría que mi grupo y yo nos levantáramos en armas y se volviera a contaminar todo y el gobierno no hiciera nada e iban a tomar las riendas de las autodefensas, los delincuentes".

Mora Chávez, dejó en claro que si algún día se vuelve a levantar en armas, va a ser con gente leal, derecha y que realmente quiera defender sus pueblos y a sus familias.

Insistió que el riesgo en este momento para toda la región de Tierra Caliente, es que ya el crimen se organizó muy bien y se le ha puesto muy difícil a las fuerzas armadas tomar el control de la situación, para brindar la seguridad que requieren los pobladores.

Explicó que las balaceras, los enfrentamientos, los homicidios y demás hechos violentos registrados en los últimos meses y que cada vez son más frecuentes, son resultado de la disputa de los grupos criminales por el control del territorio.

Apenas este domingo, la quema de cuatro vehículos, bloqueos, enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, un ataque a elementos de la Policía estatal, así como movilización de sujetos armados en varios puntos de la Tierra Caliente generaron temor entre la población en esa zona del estado de Michoacán.

Entre el sábado y domingo, seis víctimas fueron ejecutadas a tiros en esa zona. Tan sólo la noche de ayer, las autoridades locales de seguridad, informaron que sujetos armados abandonaron los restos mutilados de dos personas -aún sin identificar- en Apatzingán.

Los cuerpos desmembrados fueron arrojados a la batea de una camioneta estacionada al pie del monumento a Lázaro Cárdenas, hasta donde se movilizaron fuerzas estatales y federales, así como de la Procuraduría de Michoacán, para resguardar la escena del crimen y levantar los cadáveres.

A estos hechos violentos se suman a los 18 asesinatos suscitados el pasado viernes -en menos de 24 horas-, registrados en diferentes puntos del estado: cinco en Morelia, cuatro en Tlazazalca, dos en Zamora, dos en Chucándiro, dos en Turicato, uno en Múgica, uno en Apatzingán y otro más en Buenavista.