El emblemático monumento a la Revolución y el centro histórico de Ciudad de México se inundaron de apoyo a la precandidata presidencial de la coalición Seguimos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, en el evento del cierre de la precampaña para las elecciones de junio de 2024.

Miles de personas que apuestan por la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, el cual inició con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó al Gobierno en diciembre de 2018, se reunieron para escuchar a la candidata en el evento celebrado este jueves, fecha fijada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que paraliza los actos proselitistas hasta el 1 de marzo.

Uno de los militantes, Oscar David Galeana, procedente de Chilpancingo consideró que "(Sheinbaum) representa al partido que tiene la mayor aceptación nacional en México, representa al equipo de López Obrador, representa un gran movimiento y lo que ha estado haciendo el presidente es muy importante. Lo que buscamos es la continuidad y que se siga haciendo lo que hace falta aquí en México".

Entre los seguidores de la política, quien anteriormente ocupó el puesto de jefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023), se destacó el mensaje de que México necesita a la primera mujer presidenta.

"Le doy mi apoyo porque confío en ella como mujer porque soy mujer y porque México esta preparado para tener una gran presidenta como es ella", compartió a la agencia EFE Dalia Quintana, también procedente de Chilpancingo.

Ambiente de celebración

El pasado 4 de enero, una encuesta del periódico El Financiero reveló que Sheinbaum, precandidata presidencial del oficialismo, amplió su ventaja a 22 puntos porcentuales frente a la opositora Xóchitl Gálvez, con lo que se afianza como favorita de cara a las elecciones, por lo que sus seguidores consideraron que la oposición "no tiene ninguna posibilidad", dijo a la agencia EFE Galeana.

En el evento se coreó entre celebraciones y ambiente de alegría la frase "¡Es un honor, estar con Claudia hoy"", emulando la emblemática sentencia de apoyo al actual presidente "¡Es un honor estar con Obrador"".

"Yo creo que Claudia va a ganar. Se siente un ambiente festivo y es conmovedor que después de tanto tiempo el mexicano por fin está abriendo los ojos y estamos apoyando un Gobierno que sabemos que nos va a llevar más alto de lo que estamos ahora", dijo a la agencia EFE Gabriel, un joven de 18 años procedente de la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la capital mexicana.

El joven, que votará por primera vez el próximo 2 de junio, aseguró que si tuviese la oportunidad de hablar con la candidata, le diría "que nunca abandone sus ideales" y que "si llega a la presidencia puede dar todavía más de lo que está dando ahora".

Durante su discurso en un templete colocado en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum hizo un recorrido por los que consideró los logros del Gobierno de López Obrador como las mejoras en seguridad, el apoyo a los pueblos originarios o el mejoramiento del peso.

Asimismo, aseguró que su proyecto de nación "será incluyente y garantizará un futuro promisorio" para el país. "Estará basado en nuestros principios en las causas de nuetro movimiento", explicó Sheinbaum.

"Compañeros y compañeras, soy mujer, madre, abuela, científica, humanista, considero que la honestidad es un valor supremo que da autoridad política, ética y moral. Donde he ejercido he dado resultados y lo que me mueve es un profundo amor a mi pueblo y a mi patria", sentenció la precandidata.

