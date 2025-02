Sheinbaum señala que los aranceles NO resuelven el problema del fentanilo

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum continuó su gira por el Estado de México, donde reiteró su rechazo a los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a los productos mexicanos. Sheinbaum argumentó que estas tarifas no abordan el problema del fentanilo, como lo ha señalado el expresidente Donald Trump.

Según la mandataria, los aranceles solo aumentan los precios de los productos para los consumidores, sin tener un impacto real en la lucha contra el consumo de drogas sintéticas. En este sentido, hizo un llamado a la administración de Trump para que se establezca una colaboración más eficaz en el combate al tráfico y consumo de fentanilo.

"La distribución y consumo de drogas está ocurriendo en su país, lo cual es un problema de salud pública que nunca han tratado adecuadamente. ¿Por qué no se preguntan cuál es la causa principal de tanto consumo de drogas en Estados Unidos?", afirmó Sheinbaum en su intervención.

Desde la Casa Blanca, se ha señalado que gran parte del fentanilo que llega a territorio estadounidense proviene de México, transportado por grupos criminales. Esta sustancia, conocida por su alta adicción, ha sido responsable de un aumento significativo en las muertes por sobredosis en ese país.

Si bien Sheinbaum reconoció la seriedad de la situación, manifestó su disposición a colaborar con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. No obstante, hizo hincapié en que cualquier forma de cooperación debe basarse en la coordinación entre ambos países, sin que México se vea subordinado a las políticas de Estados Unidos. "Coordinación sí, subordinación no", declaró, dejando claro que México no permitirá que se injerencien en sus decisiones internas.

La mandataria también planteó un cuestionamiento acerca del destino del fentanilo una vez que cruza la frontera hacia Estados Unidos. "¿Quién distribuye esa droga?", preguntó, sugiriendo que el problema no solo está en el tráfico, sino también en las redes de distribución y consumo dentro del territorio estadounidense.

A lo largo de su discurso, Sheinbaum destacó la necesidad de mantener un diálogo constructivo y respetuoso entre las dos naciones. Insistió en que, aunque la colaboración es crucial para abordar los problemas comunes, México no aceptará medidas que pongan en riesgo su soberanía o que afecten negativamente su economía.

El impacto de los aranceles en ambos lados de la frontera

La presidenta también subrayó que México es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China en términos de exportaciones hacia ese país. Con esto en mente, Sheinbaum advirtió que los aranceles impuestos por la administración Trump no solo afectarán a las empresas mexicanas, sino también a los consumidores estadounidenses, quienes se enfrentarán a precios más altos en productos importados.

"Se están dando un balazo en el pie", expresó Sheinbaum, refiriéndose a las posibles repercusiones económicas para Estados Unidos. Según la mandataria, la medida podría incidir en las decisiones de las empresas mexicanas, que podrían reconsiderar su permanencia en el mercado estadounidense si los aranceles se mantienen a largo plazo. Algunas de estas empresas podrían optar por trasladar sus operaciones a otros lugares donde las condiciones comerciales sean más atractivas.

Sin embargo, la mandataria destacó que el impacto más significativo de los aranceles recaerá sobre los consumidores en Estados Unidos, quienes serán quienes absorban el aumento en los precios de los productos importados desde México.

BB