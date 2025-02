Pausa a aranceles, oportunidad de renegociación para ambos países: especialistas

La pausa anunciada este lunes a la imposición de aranceles representa una oportunidad para que ambos Países consideren una renegociación planeada y ordenada, evitando afectaciones económicas para ambos países.

Por ejemplo, Alejandro Sierra Peón, presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, recordó que estos “acuerdos” que se han estado anunciando, obedecen a una agenda política que tiene su origen en tres temas que son el centro del conflicto: la seguridad, la migración, y el comercio, sin embargo, deben ser tomados de manera planeada y con base en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, a fin de no violar lo establecido en él ni afectar a ambas economías.

“Evidentemente, hay una presión en estos acuerdos que tiene que ver cómo se manejan los gobiernos en estas materias. Y esto es muy riesgoso, porque hay riesgos de tener reacciones de las cuales no se sabe a ciencia cierta cuándo van a iniciar, y tampoco sabemos cómo o cuándo va a parar este conflicto que irá escalando. Si México no maneja de manera inteligente y con una estrategia clara esta situación, estaríamos entrando en la antesala de una recesión económica con niveles de inflación al 10%”, consideró.

Esto porque se prevé que pueda reducirse el comercio en un 30% ante la probabilidad de un decremento en las exportaciones, de acuerdo con Sierra Peón; y ante lo cual las empresas deberán producir menos para no “llenarse de existencias”, además de que se podría presentar de manera casi inmediata el despido de trabajadores operativos de estas empresas.

“Lo que a mí se me hace extraño que Estados Unidos no tenga claro y no detecte que, en este pleito casero de tres socios, México, Canadá, y de Estados Unidos, el único que va a ganar se llama China, se supone que es el adversario de Estados Unidos, y le está dando un triunfo económico de la China. Para poder salir lo mejor librado posible de esta de esta confrontación política y comercial con Estados Unidos, México debe diversificar sus exportaciones, principalmente a Europa y Asia, incluido China. En la medida que diversifiquemos nuestras exportaciones, evitamos ser rehenes de una política este proteccionista como la estamos viviendo”, dijo.

Además, comentó, la imposición de aranceles que ha considerado Donald Trump a productos que exportados a Estados Unidos desde México y Canadá representa medidas violatorias de los tratados comerciales existentes.

“De entrada tenemos que aclarar, contundentemente, que estos acuerdos ejecutivos son una violación flagrante y unilateral, pues se cuenta con el Tratado de Libre Comercio, sostenido precisamente entre estas tres naciones, donde se supondría no debe haber pago de aranceles justamente para favorecer el comercio. Estados Unidos no debe de aplicar aranceles a sus socios comerciales, ningún país puede hacer un acuerdo parcial, esto es entonces una violación”, afirmó el especialista.

Aranceles afectarían a pequeñas y medianas empresas

Para Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos CUCEA, en esta pausa, México debe tomar las medidas necesarias para planear su estrategia de renegociación de manera adecuada, pues de consolidarse la aplicación de aranceles a productos mexicanos, incluso aplazando la medida un mes, a la par de la medida anunciada como respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de imponer también aranceles a los productos que exporta Estados Unidos a México, repercutirán directamente a las empresas mexicanas, llevando a que afecten en su competitividad.

Esto porque, dijo, el hecho de que los aranceles se apliquen a los productos mexicanos traería incrementos en los costos de los productos, que probablemente inducirían, además, la necesidad de recortar empleos, especialmente en el sector exportador “porque los impuestos en la práctica son un aumento de costos”.

“Por una parte, va a subir el precio de las importaciones mexicanas en Estados Unidos, pero, por otra parte, va a hacer menos competitivas a las empresas mexicanas, porque eventualmente van a terminar vendiendo más caro”, dijo el especialista.

La respuesta dada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, considerada como una “medida espejo” donde si Estados Unidos establece aranceles para México, México establece aranceles para Estados Unidos, hace que también pierdan las y los mexicanos. “Porque por una parte ahora los precios altos los va a tener el consumidor mexicano que importe productos de EU. Con los primeros aranceles, establecidos por Donald Trump, serán pagados por los consumidores norteamericanos, y así de la misma forma con medidas espejo: quienes pagaremos los aranceles impuestos como respuesta por México seremos los consumidores mexicanos”, explicó.

Ante ello, refirió, la solución tampoco había sido la ideal, porque no solo pierde México al preverse menores exportaciones, sino que además se tendrá un impacto en la balanza comercial desde las importaciones, siendo resentido por las y los mexicanos.

“Así, los consumidores mexicanos no solo tendrían que enfrentar mayores precios, sino que en el momento en el que esto ocurriera desestabilizaríamos el objetivo central de la política económica del País, que es básicamente reducir la inflación. Incluso, muy probablemente la idea de que se tuvieran que disminuir las tasas de interés por ejemplo del Banco Central, tampoco se estarían cumpliendo, y esto tendría efectos directos tanto por el lado de la inversión, porque la inversión tendería a reducirse, y, por otro lado, México también estaría perdiendo competitividad también al intentar posicionarlo como un País seguro de inversión, es decir, estaría perdiendo las oportunidades ante el nearshoring”, refirió el especialista.

En general, dijo, aunque en teoría el impuesto deberá ser pegado por las empresas o ciudadanos estadounidenses, la afectación también podría golpear a la balanza comercial de México, “porque en la práctica nos va a reducir exportaciones, lo cual muy probablemente nos generará déficits comerciales, que a su vez podrían generar inestabilidad para efectos del manejo de las expectativas de los productores y trabajadores. Tendremos un decremento en las exportaciones y un incremento potencial del déficit comercial de México”, señaló.

Por otra parte, refirió el académico, en este momento las exportaciones mexicanas representan el 35% del PIB, lo que, explicó, significa que aproximadamente el 9% del PIB representará el monto de los impuestos que tendría que pagar México como consecuencia de estos aranceles impuestos por Donald Trump.

“Entonces, para que sea un poco más comprensible, estaríamos hablando prácticamente de tres veces la cantidad de dinero que nos llega cada año por remesas al País, lo que se tendría que pagar por impuestos, asumiendo estos aranceles del 25%”, refirió.

Te puede interesar: Aplauden a Sheinbaum en la "Mañanera" tras llamada con Trump

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB